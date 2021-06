Alberto Mariano: “El Arosa parece que no te hace daño y entonces te mata”

Arosa y Estradense buscarán mañana en A Lomba (21.00 horas) dar el penúltimo paso hacia el ascenso en la semifinal del play-off. El rival de los arlequinados es la gran revelación de la liga. Fue el mejor de la fase intermedia, ganando cinco de los seis partidos jugados y viene de apear a domicilio al Alondras en cuartos de final.





El gran rendimiento del conjunto que entrena Alberto Mariano está acompañado por un espectacular apoyo de su afición, que convierte al rival del Arosa en más peligroso si cabe. “Estamos con muchos ánimos para ver si somos capaces de dar la campanada. Es muy gratificante para nosotros ver la ilusión de la gente”, dice el entrenador visitante.





La Federación Gallega, por petición expresa de la TVG, sondeó cambiar para el domingo la semifinal, algo a lo que no accedió el Estradense por “un tema de planificación, no nos parecía serio pasarlo al domingo”, comenta Mariano. Finalmente se retrasó el partido a las 21 horas mañana y será televisado en directo.

“El Arosa es una entidad histórica del fútbol gallego, una referencia en Tercera, con un estadio chulísimo y muy buen ambiente, creo que este sábado entre todos podemos hacer una fiesta del fútbol”, dice el técnico estradense, que califica al conjunto de Rafa Sáez como “un súper equipo”.





El Estradense ganó 11 de sus últimos 14 encuentros, un dato que demuestra que su trayectoria no es una simple racha. Se trata de un equipo muy bien trabajado por su técnico, con muchas virtudes como demostró en el último precedente liguero, cuando el Arosa ganó a última hora en A Estrada pese a ser inferior a nivel de juego. “Teníamos la ilusión de que el equipo podía llegar a cotas altas, no sé si tantas como a las que hemos llegado. Los jugadores han trabajado mucho”.





José Piñeiro, expulsado en Cangas, podrá jugar una vez que el Juez de Competición estimó el recurso del club. Además Brais Calvo se incorporó ayer a los entrenamientos con el grupo una vez recuperado de un esguince tobillo y es la única duda visitante.





“El Arosa nos ganó los dos partidos, tiene mucha calidad y domina muchas cosas. Tiene muchas virtudes. Estuvimos muy bien en A Estrada y no fuimos capaces de ganarles, eso significa que son favoritos, además juegan en casa”, sostiene Mariano. “El Arosa parece que en ciertos momentos no te hace daño y entonces te mata. Por eso necesitamos estar muy bien en las áreas”.





Al Estradense no le vale el empate al final de una hipotética prórroga, pero esta circunstancia no afectará a su plan de partido. “No creo que sea muy diferente de inicio a un partido de liga, no creo que ninguno de los dos equipos vaya a especular. Saldremos ambos a ganar, en función de como esté el resultado al final tendrás que arriesgar o guardar un poco más”.