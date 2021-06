Álex Cobo: “Esta temporada he parado los tres penaltis que me lanzaron, es increíble”

El portero del Arosa, Álex Cobo, fue el héroe de la semifinal al mantener al equipo vivo en la eliminatoria parando un penalti en un momento decisivo del partido en la segunda parte. Su actuación fue soberbia y dio seguridad. Sobre el penalti admitió que “esta temporada no sé que está pasando porque he parado los tres que me han tirado” y señala que a lo mejor en otra “no paro ninguno”, pero se resigna al decir que “es lo que hay, suerte”.





Sobre la agónica clasificación explica que “no sé como lo hemos conseguido, defendimos bien, pero hoy (por ayer) ha sido el triple de difícil con dos jugadores menos, a 120 minutos y con este calor increíble”.

Esta forma de clasificarse hace que “vayamos a la final con la moral crecidísima” y admitió que el Estradense “es un gran rival” que le sorprendió porque “a priori es un equipo que no tenía que estar aquí, pero lo está haciendo muy bien”. Álex Cobo espera que el equipo se recupere del desgaste de ayer y llegue a la final en las mejores condiciones.





Pedro García: “No hemos acabado aquí, queda lo mejor”



Pedro García estaba exultante al término del encuentro. Todavía agotado por el esfuerzo se refería al partido de ayer como “un reflejo de lo que ha sido esta temporada. Llevamos un año y medio horrible y se sufre, se aprende a sufrir y llega un momento que se disfruta de ello”. El futbolista destacó el afán de superación del equipo porque “cuando vienen mal dadas nos reponemos, a las bajas, nos reponemos y esto es este equipo”. Interrumpido por las felicitaciones de varios de sus compañeros, Pedro García entiende que el éxito cosechado ayer “se lo merecía este club y Vilagarcía, creo que nos lo merecíamos todos”. Sin embargo, es ambicioso porque a pesar de la inmensa alegría que transmitía por jugar un partido “con este ambiente” piensa que “no hemos acabado aquí, todavía queda lo mejor”.