A Illa destina 120.000 euros a aislar y cambiar las ventanas del pabellón para frenar su deterioro

El Concello de A Illa ha sacado a licitación la impermeabilización y el cambio de la carpintería exterior del pabellón para frenar el deterioro que está sufriendo la instalación por la carencia de aislamiento. De hecho, esto provoca que su uso “non sexa adecuado, dadas as deficiencias que presenta moitas veces condicionada pola condicións meteorolóxicas”. Es por ello que también se incluye la revisión de la cubierta con el objetivo de evitar la entrada de agua. El precio es de 120.000 euros y el plazo de ejecución de dos meses.





El proyecto se financia con cargo al Plan Concellos de la Diputación de Pontevedra 2021 y el plazo para la presentación de ofertas se acaba de abrir. Su objetivo es aplicar sate en las fachas, un sistema de revestimiento que aisla tanto térmica como acústicamente a través del exterior de la pared.





Paneles prefabricados

Según la memoria, el pabellón está construido con bloque prefabricado de hormigón sin ningún tipo de aislamiento formando así una hoja de cierre de las fachadas. Además, las ventanas están rotas y en realidad son paneles prefabricados de carpintería de hormigón con un solo vidrio. De hecho, también se va a reemplazar la carpintería exterior, montando ventanas con ventilación.





Así las cosas, está sufriendo un importante deterioro ante la inexistencia de una correcta impermeabilización y un cierre de los huecos inadecuado “fai que o uso do pavillón non sexa o adecuado, dada as deficiencias que presenta moitas veces condicionado polas condicións meteorolóxicas”, como señala el pliego de condiciones.





El objetivo es detener este problema, pero también mejorar la envolvente térmica de las fachadas, así como posibilitar una mejora en el confort de uso por parte de los usuarios.





Valoración de ofertas

El plazo de ejecución de los trabajos es de dos meses y se pide una garantía sobre los mismos de 24 meses. Este punto es importante y, de hecho, tendrá gran peso en la valoración de las ofertas presentadas, de hasta 68 puntos porque además del mínimo se concederán 17 por cada seis meses de ampliación del mismo. No obstante, la mesa de contratación también tendrá en cuenta otras cuestiones como las ofertas económicas





Como sucede en este tipo de proyectos, el Concello recurre a la contratación externar por carecer de los medios técnicos adecuados para desarrollarlos y por ello ha recurrido a este procedimiento abierto.





Plazos

El proyecto fue aprobado el pasado mes de mayo por un precio de licitación de 120.000 euros y ya se ha abierto el plazo de presentación de ofertas. Las empresas interesadas en hacerse con el contrato deberán presentar sus propuestas en el plazo de 20 días naturales desde la publicación del anuncio de licitación.