La alcaldesa de Folgoso do Courel no duda de la intencionalidad del incendio en su municipio

Los incendios de los municipios de Salvaterra de Miño (Pontevedra) y Folgoso do Courel (Lugo) han quedado controlados esta madrugada de lunes tras quemar 350 y 160 hectáreas, respectivamente.





El fuego en Salvaterra se inició a las 21,51 horas del sábado en la parroquia de Uma. También afectó a los municipios vecinos de Mondariz y Covelo. Fue necesario activar la Situación 2 por su proximidad a las casas tanto en el núcleo de Maceiras, en Salvaterra, como en varios de Mondariz --en Mouriscados, Fontabalán y Crespos--; una medida preventiva que se desactivó el domingo por la mañana.





De tal forma, el fuego, que tiene una superficie provisional quemada de 350 hectáreas, ha sido controlado a las 00,14 horas de este lunes. Han trabajado, entre otros medios, dos helicópteros, 55 brigadas, 33 motobombas, 15 agentes, dos palas y un técnico.





Por su parte, el incendio de Folgoso do Courel se inició a las 4,50 horas de la madrugada del sábado y fue controlado a las 1,28 horas de la madrugada del lunes. Afecta a 160 hectáreas en la parroquia homónima de este municipio. Han trabajado: nueve aviones, dos helicópteros, 20 motobombas, 45 brigadas, 14 agentes, una pala y un técnico.





Intencionalidad

La alcaldesa de Folgoso do Courel, Lola Castro, no duda de la intencionalidad de un incendio que se iniciaba en la madrugada del sábado y que ha arrasado ya "casi 200 hectáreas", según sus estimaciones, aunque la Consellería do Medio Rural ya lo da por controlado.





El fuego se iniciaba pasadas las 4,30 horas de la mañana del sábado, afectando sobre todo a las parroquias de Folgoso do Courel y también de Ferreirós.





Castro ha constatado que la situación de la mañana de este lunes era "mejor" y ha puesto el acento tanto en el trabajo realizado durante el domingo como a la ayuda del "chaparrón" caído en las últimas horas del fin de semana. La regidora calcula que este incendio pueda llegar a las 200 hectáreas afectadas.





Además, ha confesado, dada la "intencionalidad" de las llamas, que se encuentra "triste y muy preocupada porque aún no empezó el verano" y este municipio ya lleva tres incendios, lo cual no ocurría "desde hace varios años".





De hecho, ha vinculado el fuego a personas que puedan rechazar la presencia del lobo y del oso en la zona, para seguidamente soltar que "no se puede justificar un incendio de ninguna manera".





"Habrá que hacer más labor de concienciación, agilizar las ayudas por los daños (del lobo y del oso). Que la gente que prende fuego piense que también puede arder su casa", ha sentenciado.





Varios de los incendios forestales que afectan a Galicia han sido provocados por las tormentas de rayos registradas a lo largo de este fin de semana. Así lo ha confirmado el conselleiro de Medio Rural, José González, que apuntó las dificultades provocadas por la climatología adversa en el territorio.





"Este fin de semana ha sido complicado debido a las tormentas secas y a los rayos", ha señalado, además de destacar el caso particular de los fuegos de Folgoso do Courel (Lugo) y Salvaterra de Miño (Pontevedra) que afectó también a otros municipios colindantes, como Covelo y Mondariz.