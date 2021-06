Monstruos con apariencia humana

Lamentamos que haya individuos entre nosotros con apariencia humana que son capaces de planificar lo que nadie puede imaginar cometiendo tal atrocidad matando a dos niñas inocentes como hizo un Gimeno en Tenerife, emulando al otro monstruo, un tal Bretón asesinando a sus dos hijos y con idéntico proceder. Sacrificar a las dos hijas inocentes va contra el derecho natural y positivo teniendo el deber de proteger y ser queridos defendiéndolos de cualquier mal. Pero no, tuvo que quitarles sus vidas para vengarse de su madre.

Aquí algo está fallando por falta de prevención dado que luego podemos observar que dichos individuos ya arrastraban antecedentes delictivos. No había desacuerdo de ir a buscar las hijas cuando quisiera, pero este monstruo se basó en que su ex compañera vivía en la casa con un viejo de 60 años, que seguro cubrió lo que él había abandonado y que no quería que vivieran sus hijas en dicha casa. Pero una cosa es no querer y otra distinta es matar a inocentes, cosa que en un principio nadie creyó ni siquiera su mujer que tampoco conocía. El tal Gimeno alardeaba de presumir de conseguir todo lo que quería sin respetar lo más elemental del comportamiento humano centrado únicamente en su ombligo.



Llevamos más de 102 niños asesinados (y quien sabe de otros maltratados) en los cinco últimos años por los padres y madres, con excusas varias, o por venganzas como si fueran objetos materiales por guerras matrimoniales.



No se está haciendo prevención ni lo suficiente para reducir y evitar que la violencia doméstica. Se están haciendo leyes y protestas desde hace años con los resultados conocidos que no paran. Ni las leyes ni las protestas van a frenar estos animales sueltos, con perdón de los animales, que tienen mejor conducta paternal que estos monstruos. Hay que sondear otras alternativas para prevenir y acabar con estas aberraciones inhumanas contra inocentes. No basta con crear departamentos de protección de violencia domestica en los distintos niveles de las administraciones. La que mejor conozco es la municipal, y asistiendo un día a una charla pública que daba una funcionaria del ayuntamiento el día de la mujer, y al terminar le pregunté: tal como expuso usted, sabe lo que está pasando en la casa donde hay violencia de género al contársela a la afectada. ¿Y qué hacen luego? “Me contesta, nada”. Yo le dije que pueden llamar al marido y decirle que tienen conocimiento por vecinos que está pegando a su mujer y lo convencían de que está cometiendo un delito y debe atenerse a las consecuencias etc. Además, como usted sabe el código penal dice “que el que tenga conocimiento de un delito debe denunciarlo ante la justicia”. Ya cortó y no me dejó terminar lo que quería decirle, que se limitaba a escuchar y eso no basta.



Lo que demuestra que con departamentos y personal no basta, hay que auditar los resultados para poder ir avanzando en eficacia. Esto no se está haciendo. Sabemos que el tema es complicado, pero no podemos seguir en la rutina.