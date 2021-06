Multa de 300 euros al Arosa

La Federación Galega de Fútbol sancionó al Arosa con una multa de 300 euros y apercibe al club de la clausura del campo de A Lomba por “alteración de carácter grave” por lo que considera “reiterado” lanzamiento de balones desde la grada en distintos momentos del partido por parte de los aficionados locales, que después accedieron, según indican al terreno de juego.



En este caso no se han tenido en cuenta las alegaciones presentadas por el club porque la prueba videográfica “acredita lo reflejado en el acta arbitral”.



Además, se da la circunstancia de que el árbitro señala que no se alertó al público de que no entrase en el campo, algo que resultó imposible para el Arosa, ya que el propio colegiado prohibió expresamente que se utilizase la megafonía del campo, ni siquiera para anunciar los cambios.





Ascenso

El árbitro que pitó el partido ante el Estradense ascendió ayer a Segunda B









Por otra parte, el comité estima los argumentos y pruebas remitidas por el Arosa para retirar la segunda tarjeta amarilla al central Ros, por lo que podrá jugar la histórica final ante el Somozas el próximo domingo a las 17.00 horas, aunque cabe la posibilidad de que el encuentro se retrase una hora.



En la resolución se especifica que en el acta el árbitro escribió que amonestó al futbolista arlequinado por “disputar el balón a un adversario con el pie en alto, golpeándole de forma que estimé temeraria”. Visto el vídeo aportado por el club, “se evidencia de manera manifiesta un error material en la apreciación de la supuesta infracción descrita en el acta arbitral”. Quinteiros Rial, el árbitro que exasperó hasta el límite a todo el arosismo, fue ascendido ayer a Segunda B.



Por otra parte, la directiva confía en que se reduzca la separación mínima de seguridad por el covid de un metro y medio a un metro y de esta forma puedan entrar en A Lomba unos 1.500 aficionados.