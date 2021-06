El colectivo ecologista Adega denuncia que se vaya a permitir el depósito de los áridos que se retiren del dragado del Puerto de Vilagarcía en Sálvora, un punto en el cual fueron prohibidas acciones de esta características hace tan solo dos meses por parte del Ministerio de Transición Ecolóxica. El colectivo ecologista apunta a que precisamente en estos días termina el plazo de consultas previas del proyecto del citado dragado. Según Adega las obras pretenden extraer unos 100.000 metros cúbicos de sedimentos -fundamentalmente lodos-del canal de entrada y zonas de la dársena hasta lograr una cota de -10. Según apunta el colectivo ecologista algunos de estos materiales son altamente contaminantes dado que contienen metales pesados e hidrocarburos.



Aunque Adega reconoce que el proyecto del dragaje es anterior a la decisión de suspender los vertidos en Sálvora entiende el colectivo ecologista que no se debería haber admitido a trámite un proyecto que, a su juicio, “vulnera a resolución de non verter máis en Sálvora ata estudar otras alternativas menos impactantes”.



Adega señala que en el proyecto del dragado se presentaron estudios que “descoñecen as cantidades reais vertidas en Sálvora e amosan importantes inexactitudes e contradicións”. En este sentido exponen que “no que atinxe ás cantidades totais vertidas o documento do proxecto cifra en 1,3 millóns de metros cúbicos o volume procedente das dragaxes históricas do Porto, aínda que recoñece que houbo outras verteduras das que non se teñen datos”. Según Adega la documentación de la Subdirección Xeral para a Protección do Mar apunta a 3,9 millones de metros cúbicos lo vertido por Vilagarcía, Marín y Vigo en Sálvora hasta 2017. El colectivo constata además que la mayor parte de los sedimentos -dicen que los más contaminantes- han desaparecido del lugar pese a que los citados estudios técnicos dicen que no.