Dos personas resultan heridas tras el reventón de una tubería de agua en el parque García Bayón

Dos personas resultaron heridas a consecuencia del reventón de una tubería del agua que se está instalando en la zona del parque García Bayón, en el extremo más próximo a Padín, en el casco urbano de Ribeira. Ocurrió pasadas las cinco de la tarde cuando una fortísima explosión alertó a los operarios que estaban trabajando en esa obra, así como a la gente que se encontraba en ese entorno, pero también otros muchos vecinos que se encontraban a esa hora en sus domicilios o en sus centros de trabajo, pero muchos creyeron que habría sido un trueno, como los que se dejaron sentir en las primeras horas de la noche del pasado domingo.

Fuentes policiales indicaron que los dos heridos de los que se tuvo conocimiento en este suceso eran operarios que estaban trabajando en las obras de instalación de esas nuevas conducciones de agua. Al parecer, por la mañana se había estado introduciendo agua en todo ese nuevo tramo de tubería para realizar pruebas de presión y comprobar que no había fugas. Algunas fuentes apuntaron que se pudo generar una bolsa de aire en la parte de la canalización en la que luego se registró el reventón, por lo que el agua no llegó a esa parte. La presión ejercida por el aire fue tal que provocó que saliera proyectada o disparada una tapadera y con ella lo hicieron piedras y arenas que había alrededor de la tubería, y algunas de las cuales alcanzaron a los operarios en los brazos, los costados y la cabeza. De todas maneras, el estado de ambos no aparentaba revestir gravedad y quedaron de acudir por sus propios medios a recibir asistencia médica.





Otras de las piedras y arenas salieron despedidas a varios metros de distancia e incluso llegaron a alcanzar algunos de los juegos del parque infantil, sin que hubiera que lamentar daños personales. La zona quedó ligeramente embarrada y con escombros, que afectaron parcialmente a la fachada de un edificio de viviendas próximo, y la gran cantidad de agua que salió por la tubería quedó esparcida por ese entorno. Al lugar del suceso también fueron movilizados los Bomberos de Ribeira, pero en este caso el aviso que recibieron fue por una explosión en una tubería de gas, pero al llegar al lugar pudieron comprobar que de lo que se trataba era del referido reventón de una tubería de agua.