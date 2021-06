Luis Carro pone punto y final hoy a cuatro años en el CD Ribadumia

La El Ribadumia visita esta tarde al Fisterra a las 17:30 horas con arbitraje del santiagués Martínez Barral en la última jornada del campeonato de liga, que sirve para despedir a ambos equipos de la categoría una vez consumados sus descensos y también al técnico Luis Carro del banquillo de A Senra. Tras cuatro temporadas al frente del conjunto aurinegro, Luis Carro pone punto y final a su etapa en el Ribadumia. Una decisión tomada ya hace tiempo y comunicada al vicepresidente Félix Pérez cuando el equipo todavía estaba peleando por la permanencia. Carro tenía claro que no iba a continuar y la directiva también lo consideró pertinente, si bien el técnico no se lo comunicó a los jugadores hasta que el equipo ya no tuvo opciones matemáticas de salvación al perder en Arzúa.



“Ha sido un último año muy difícil para todos por la situación y complicado también por el formato de competición. En una temporada que desciendes no se puede calificar de buena, pero calificarlo como desastre no me parece justo tampoco”, explica el técnico vilanovés. “Hicimos todo lo que pudimos, es cierto que lo tuvimos en nuestra mano en varias ocasiones, por lo que fuese no fuimos capaces. Siempre dije lo mismo, estoy dolido y fastidiado por no poder salvar al equipo pero tranquilo y orgulloso con mi trabajo y el de los futbolistas”. Carro se marcha agradecido a la directiva actual, que fue la que apostó por él en Tercera y le dio esta oportunidad. “A pesar de que este último año fue duro, estoy muy agradecido a la directiva y muy contento de haber estado en un sitio donde es muy cómodo trabajar y me siento orgulloso de haber formado parte del club y simplemente me queda la espina de no haber podido dejarle en Tercera, pero estoy contento de lo que hemos generado en estos cuatro años tanto de puertas para dentro como de puertas para fuera. El club a pesar del descenso ha dado un paso adelante y en ciertos aspectos con mis jugadores me siento responsable de eso”. Al margen del descenso en la temporada que caen 8 equipos, esta última será recordada por la histórica clasificación para la Copa del Rey y la eliminatoria en A Senra ante el Cádiz.



En el último partido de hoy las bajas marcan a los visitantes, ya que no estarán Charles, Brais, Fandiño, Cheri ni Álex Fernández.