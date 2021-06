Manolo Abalo: “É unha vitoria para todos e tamén de todos“

“É unha vitoria para todos e de todos”, decía emocionado al final del partido Manolo Abalo. Si ya es parte de la historia del club por lo que hizo al rescatarlo hace 11 años, este segundo ascenso lo eleva un poco más como referente de la entidad. Abalo ha puesto esfuerzo, dinero y tiempo durante la última década por y para el club. Por eso ayer todos los protagonistas se alegraban fundamentalmente por la alegría de conseguir el objetivo que se había marcado. “Eu fixen o que creo que tiña que facer, algunhas veces ben e outras mal, pero sempre coa mellor intención. Este ascenso é moi bonito a unha nova categoría moi atractiva e para o ano temos que tentar facelo ben para manternos. Non vale de nada ascender se para o ano baixamos. Hai que traballar para como mínimo manter a nova categoría”.



El presidente destacó el papel de la afición durante toda la temporada y especialmente en el play-off. “Hoxe se veu que aquí hai unha grande afición. Agradezolle todo o apoio ao equipo, sinto moitísimo que non puidera vir máis xente, pero non hai que olvidarse que moita xente nos axudou neste ano complicado. Vilagarcía merece isto, merece esta alegría por todo o apoio que mostran co Arosa”. Abalo le dedica el ascenso “a miña familia e aos directivos”. Muy emocionado recordó a dos de ellos, fallecidos en los últimos años. “Eu levo no corazón a Lino González, estivo nos primeiros anos que foron moi dificiles, el foi un baluarte, o ascenso máis grande foi salvar ao equipo naquel momento cando non se podía fichar. Personas como Fajardo ou Abelardo, que o levo no corazón é como da familia, fixeron un traballo que non se pode esquecer. Durante moita anos xente levamos pelexando polo clube” Abalo también tuvo palabras para Rafa Sáez. “Como adestrador e arosista é inigualable”, recordando que quiso ficharlo ya hace una década y no cesó hasta que lo consiguió. Ahora, juntos escriben otra página inolvidable en los 75 años de historia arlequinada.