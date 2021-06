La iniciativa Ecostars prueba en O Grove un novedoso certificado de sostenibilidad para hoteles

La iniciativa Ecostars desembarcó ayer en O Grove para presentarse ante los hoteleros de la villa y con el propósito de probar esta experiencia por primera vez en España. Se trata de una calificación de sostenibilidad pensada para estos establecimientos y que, como parte de este plan piloto, se ofrece de forma gratuita a los interesados. Según sus promotores, se basa en una metodología registrada que valora este índice en función de los consumos de agua y electricidad por habitación ocupada y que esperan sea el tirón de lo que cada vez buscan más turistas: los establecimientos sostenibles. Y es que les ofrecerá información certera y además permitirá un ahorro de costes al empresario pues le ayudará a implementar medidas de reducción de consumos.





Este primer piloto, que luego se extenderá a otros lugares de veraneo emblemáticos de España, se desarrolla en O Grove tras la “buena sintonía” encontrada en el Concello y sus “excepcionales condiciones naturales” y, por tanto, su “necesidad de conservación”, según su socio fundador, José Luis Santos. Desde la entidad aseguraron que siete de cada 10 viajeros dicen estar más dispuestos a reservar en un alojamiento si es más ecológico, pero “hasta ahora no existía un modo sencillo de comprobar esta información”.





Precisamente el objetivo de Ecostars es facilitarles el grado de sostenibilidad de un hotel en base a criterios ecológicos medibles. Según Santos, actualmente no hay legislación al respecto y con este proyecto lo que pretenden es “probar que, existiendo este rating de sostenibilidad, los viajeros, cuando tienen a su alcance esta información, van a optar por los hoteles que cumplan más”.





Un 30 % menos de agua

Sus promotores indican que además se busca fomentar la adopción de medidas para reducir el impacto ambiental pues los usuarios querrán mejorar su rating de Ecostars y, a mayores, las mismas le ayudarán a reducir costes, aseguran, como la disminución del consumo de agua (estiman que bajará una media de un 30 %), de energía, una mejor gestión de residuos, etc. Según Santos, en algunos casos se exigirá la adhesión a iniciativas como “Climate Neutral Now’ (UNFcc – ONU) para compensación de emisiones; Ecoembes para reciclaje; FSC para fuentes sostenibles o “Sustainable Standards for Foodservice and Hospitality” para alimentación.





Al acto acudió el alcalde, Jose Antonio Cacabelos, entre otras autoridades como el jefe de Turismo de Galicia en Pontevedra, Felipe Ferrero, y por teleconferencia Miguel Naranjo, del Program Officer ONU-Unfccc y el subdirector general de Cooperación y Competitividad Turística del Ministerio, Eduardo Fernández Palomares. El regidor meco señaló que esta medida sintoniza con la política turística local en al búsqueda de la excelencia del siglo XXI y que está pasa por “ser ecológicos y sostenibles medioambientalmente”. Cacabelos señaló que además es una oportunidad para el posicionamiento del sector, fundamental en la economía local, e indicó que hace años que trabajan en iniciativas de este tipo como la apuesta por el compostaje o cuando se convirtió el primer concello gallego en retirar las papeleras de los arenales o las duchas, por el “insostenible” consumo de agua potable, además de realizar la retirada de residuos manual en A Lanzada para respetar los anidamientos. De hecho, indicó que su propósito es avanzar en ese destino de naturaleza, que también es muy demandado en la actualidad, aprovechando su riqueza natural.