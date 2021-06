El Albariño “de transición” tendrá a Novedades Carminha, PtaZeta, Ángel Stanich y Xabier Díaz

El Albariño de este verano será de transición, entre el más recortado de 2020 y el que en 2022 celebrará los 70 años de la fiesta, se espera, por todo lo alto. El concejal de Cultura, Tino Cordal, desgranó ayer el cartel de conciertos, que se recuperan este año, pero con limitaciones. La más significativa es que todos los aforos serán limitados, siempre por debajo de mil personas. Y que la música en Fefiñáns empezará entre las 20 y las 20:30 horas, para terminar por la noche, no de madrugada, intentando favorecer con ello a la hostelería.





Xabier Díaz e as Adufeiras de Salitre serán los primeros en subirse al escenario, el miércoles del Albariño, 28 de julio. Es el concierto de música tradicional gallega que no falta desde hace tiempo en esta fiesta y que este año llega de mano del Musigal de la Diputación. El jueves 29 será turno de Ángel Stanich, pop rock de manufactura estatal y de gran éxito. El viernes 30 será PtaZeta la que ponga la música para la generación más joven.





Ya el sábado 31, el concierto central será para Novedades Carminha, banda compostelana premiada a nivel estatal con múltiples reconocimientos por su calidad y cuyo compromiso de actuación estaba ya inicialmente firmado para el verano pasado, como el del día 28.





El domingo 1 se presentará en breve una actuación de una banda gallega, a través del Xacobeo.

Este año, los conciertos se extienden y tendrán prólogo y epílogo. El 23, 24 y 25 de julio el Xacobeo traerá actuaciones con el festival “Albariño no Camiño”, cuyo cartel se presentará en breve. Y una semana después de la fiesta, el fin de semana del domingo 8 de agosto, habrá el concierto de la Banda de Castrelo, un evento de cien años de verbena con La Oca Band y actuación de Mad Martin Trío.





Además del aforo recortado, será imprescindible la reserva e inscripción previa para poder acceder. Las entradas pueden retirarse en Torrado desde el 7 de julio y a través de la web del Concello de Cambados.





A medio gas

Cordal precisó que la totalidad del programa de este Albariño todavía se conocerá en unos días, cuando se falle la selección del concurso de cartel anunciador. Con todo, adelanta por donde irán los tiros: Repetirá el central concurso de los mejores albariños de la añada y regresará el túnel del vino, ya que el Consello Regulador está negociando con Portos su celebración en Peña.





Lo que no habrá es lo que ya no hubo el año pasado: Ni verbenas, ni atracciones en As Goritas ni en el paseo, ni las casetas en A Calzada, ni pregón, ni Xantar.