La andaina solidaria de Congalsa ya suma 2.500 kilómetros que convertirá en ayudas para oenegés de O Barbanza

La conselleira do Mar, Rosa Quintana, realizó junto a miembros del equipo directivo de su departamento un tramo de la andaina solidaria de Congalsa, una iniciativa que este año se ha vuelto a promover de forma virtual y que da libertad a los interesados en participar para que puedan efectuar el recorrido que consideren. La conselleira y su equipo realizaron el trayecto simbólico comprendido entre el Monte do Gozo, en Santiago (punto al que se unió el vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, y la Plaza del Obradoiro). Se trata del segundo año consecutivo que la titular do Mar realiza la andaina.





La de este año es la sexta edición de esta iniciativa benéfica que busca recaudar fondos para destinar a las familias más necesitadas del Barbanza (especialmente a las más afectadas por la pandemia). Al finalizar la acción, después del 30 de junio, Congalsa convertirá los kilómetros recorridos por todos los participantes en euros y se los entregará a diferentes ONG locales. Hasta la fecha, más de 660 personas se han inscrito para realizar la andaina, una cifra que ya supera a la de los participantes del pasado año. A día de hoy, entre todos los participantes se supera ya la cifra de 2.500 kilómetros recorridos globalmente.