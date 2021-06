La lonja de O Grove registra la mayor facturación de centollo en Galicia con un millón de euros

La lonja de O Grove se ha convertido en la primera de la comunidad autónoma en cuanto a ingresos obtenidos por la venta de centollo con más de un millón de euros en la campaña que acaba de terminar.





De hecho, la de este año se cerró en toda Galicia con los mejores registros de la última década en cuanto a capturas e ingresos. Así lo indicó la conselleira do Mar, Rosa Quintana, tras la reunión mantenida ayer con responsables de la Cofradía de Pescadores San Martiño, dirigida por el patrón mayor Antonio Otero. Durante el encuentro también recogió algunas demandas del sector como la ampliación de la rula y le trasladó que Portos tiene en estudios preliminares un posible proyecto.





La veda de esta especie entró en vigor la semana pasada en las provincias de A Coruña y Pontevedra y ayer mismo en la costa lucense. Según la conselleira, la campaña ha sido positiva en toda Galicia pues, desde noviembre del año pasado hasta su cierre, las lonjas gallegas comercializaron cerca de 640 toneladas, generando más de 5,6 millones de euros de facturación. Unas cifras que, aunque provisionales, suponen un incremento de las descargas de un 63 % con respecto a la anterior y que casi duplican la media de la última década –que era de cerca de 325 toneladas– y una subida del 30 % y del 66 %, respectivamente, en el caso de los ingresos, informaron fuentes de la Xunta.





Uno de los precios más altos

Para Quintana estos resultados son precisamente gracias al “gran labor” de los profesionales de puertos como el grovense y de sus cofradías, que “é fundamental para mellorar as cotizacións” de productos como estos. De hecho, destacó el “bo traballo” realizado por San Martiño en este ámbito con la puesta en marcha de su sello Centolo do Grove para diferenciar el crustáceo capturado por la flota local e impulsar los precios que obtiene en el mercado. Es más, remarcó que como consecuencia de este trabajo lograron que el kilo rozase en lonja los 14 euros, uno de los precios más altos de Galicia. No en vano, ha sido la primera gallega en ingresos obtenidos por esta especie tras alcanzar el millón de euros.





La titular de la Consellería do Mar también abordó con los responsables de la Cofradía otros asuntos de interés para la entidad, así como la evolución del sector pesquero de la zona en los últimos meses, marcados por la pandemia por el coronavirus. Así, desde el Pósito meco le trasladaron cuestiones como la posibilidad de ampliar las instalaciones de la lonja. Según fuentes autonómicas, Rosa Quintana les indicó que el ente público Portos de Galicia está realizando estudios preliminares sobre un posible proyecto y manteniendo contactos para buscar “a mellor forma de atender as demandas e os intereses de todos os actores implicados da zona”.