No pudo ser para el Boiro

El empeño que puso el Sofán en vestir de gala O Carral dio resultado y los presentes asistieron a un hecho histórico: el ascenso a Tercera División. El conjunto de Alberto Rodríguez no tocó la segunda plaza provisional hasta el minuto 70, cuando Eibe marcó el 2-0 de penalti. Siete minutos antes, Raúl había abierto la lata. El Boiro, el único que dependía de sí mismo para ascender, no dio la talla y apenas inquietó.





Para la cita más importante de la temporada, por no decir de la historia del club, Alberto optó por un extremo –Alexandre– para ocupar el lateral derecho. En la grada estaba Raúl Añón, fuera de la convocatoria, y en el banquillo Iván. Alexandre fue uno de los mejores del Sofán. De hecho, el cuadro carballés volcó el juego por su banda, sobre todo en el primer tiempo, para buscarle las cosquillas al parche que había en el carril zurdo del Boiro. Ante la baja de Pablo Vidal por sanción fue Diego Ramos, un defensa diestro, el que ocupó esa posición. Y sufrió.





Del Boiro llamó la atención la pasividad con la que afrontó el partido y, a título particular, la falta de intensidad con la que jugó Cea, uno de los mediocentros más agresivos y competitivos de la Tercera División en la última década. Aún así, el cuadro de Barraña fue apañándose a nivel defensivo en la primera mitad. El Sofán ejecutó infinidad de saques de banda desde el costado de Alexandre. También ejecutó más de un córner Eibe en ese sector. A pesar de la incertidumbre que supone que haya 40 piernas en el área, la escuadra local no llegó a rematar con claridad en ningún momento.





El primer error garrafal del Boiro que se tradujo en una ocasión clara del Sofán llegó en el minuto 34. Mala cesión de Adrián Santos a Juan superando al cancerbero visitante y dirigiendo el balón hacia su propia portería. El guardameta del Boiro corrió todo lo que pudo hacia una pelota que también buscaba Paulo apareciendo en el segundo palo. Juan llegó una milésima antes y pudo despejar con la punta de los dedos. El cuero dio en el pie de Paulo y salió por la línea de fondo, muy cerca del marco. Se reclamó penalti, pero la acción fue totalmente limpia.





La segunda gran liada del Boiro no tuvo remedio. Nadie entiende lo que hizo Cea en la frontal de área propia, pero terminó por habilitar a Raúl dentro del área. Ni mucho menos era fuera de juego al darle el balón un contrario. El ‘9’ sofanista se encontró con toda la portería para él y, desde el punto de penalti, definió con calidad y sangre fría: raso y cruzado, a la derecha de Juan. 1-0, resultado que aún no daba el ascenso al Sofán.





Ni diez minutos quiso aguantar el Sofán con la ventaja mínima. Los de Alberto Rodríguez detectaron que el Boiro estaba entregado, que no era capaz de pisar campo contrario con el balón controlado, que habían dejado de creer en su plan. El ejemplo perfecto de que los visitantes estaban fuera del partido fue la acción del 2-0. En una de las pocas situaciones del Boiro cerca del área de Brais, el Sofán consiguió neutralizar y transitar por el costado izquierdo. Paulo llevó la pelota atada a su bota cerca de la línea lateral mientras Paco trataba de cazarle.





El final

Simultáneamente, el resto de defensas barbanzanos replegaban como podían y, aunque el centro de atención era la conducción de Paulo, no pasó desapercibido el penalti (clarísimo) de Borja Outeiral, que debió creer que nadie le estaba mirando, sobre Fabián. Desde los once metros y con una impresionante tranquilidad, Jacobo Eibe engañó a Juan con un lanzamiento manso a la izquierda del portero. 2-0. Era el minuto 69 y el Sofán, ya sí, era equipo de Tercera División de forma provisional. No llegó el 1-3 en Noia. No se alteró el marcador en O Carral. Y el Sofán hace historia.





2 - Sofán (1-4-2-3-1): Brais; Alexandre, Diego Rodríguez, Iriso (Canedo, min.71), Viqueira; Juanjo, Eibe; Martín Pereira (Parafita, min.81), Fabián, Paulo (Alberto Vía, min.86); Raúl.





0 - Boiro (1-4-1-4-1): Juan; Paco, Borja, Adrián Santos, Diego Ramos (Diego, min.83); Cea (Borxa, min.73); Elier (Felipe, min.73), Jon, Benogo, Saviola (Adrián Pereira, min.66); Piñeiro (Jorgito, min.55).

goles: 1-0, min.62: Raúl. 2-0, min.69: Eibe, de penalti.





Árbitro: Padín Pita (Ferrol). Expulsó a los visitantes Paco, con doble amarilla, en el minuto 84; y a Mario, con roja directa, en el 94. Amonestó a Juanjo (66), Aye Diop (69), del Sofán; y a Jon (41), Benogo (56), Borja (69), Paco (84), Felipe (88), del Boiro.