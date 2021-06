Rafa Sáez deja el banquillo del Arosa y asume la dirección deportiva

Rafa Sáez deja de ser entrenador del Arosa y asume la dirección deportiva de la entidad. El pontevedrés anunció ayer su decisión en rueda de prensa junto al presidente Manolo Abalo y al vicepresidente Rodrigo Lojo, que pasa a ser el gerente de la entidad.



Después de tres años al frente del equipo, culminados hace solo una semana con el ascenso a Segunda RFEF, Sáez ha decidido asumir otras responsabilidades en el club como mánager general con el objetivo de profesionalizar al Arosa en el aspecto deportivo y dotarlo de una estructura sólida tras el cambio de categoría.



“Queríamos que fuera el entrenador, pero él prefiere no seguir”, explicó Abalo. “Nos parece la persona idónea para asumir este cargo en la dirección deportiva”. Rafa Sáez explicó que “cuando empezamos hace tres años este camino, el objetivo era el ascenso, los dos últimos años me han producido un desgaste suficiente para pensar que puedo aportar algo al Arosa desde otro puesto”. Es una decisión “meditada” desde hace tiempo. El ya exentrenador es consciente de que el salto de categoría obliga al Arosa a asumir otros retos, más allá del deportivo. “El club necesita dar un impuslo a nivel de estructura e institución”. El nuevo director deportivo habla de trabajar en equipo para hacer crecer al club en Segunda RFEF.



El Arosa anunciará el nuevo entrenador a lo largo de los próximos días, ya que todavía no está cerrado, pero sí encaminado. Se ajusta a un perfil determinado, en el que apostar por jugadores jóvenes, tener experiencia y bagaje, conocer el club y encajar en las posibilidades económicas del Arosa son algunas de características a cumplir. Rafa Sáez dijo que “estamos de acuerdo” en el técnico que le sustituirá y explicó que quiere que continúe con el nuevo entrenador el mismo cuerpo técnico de ayudantes que tenía él porque “se lo han ganado”. Ayer en la rueda de prensa no se avanzó ningún nombre, pero hay dos que ganan mucha fuerza en las últimas horas. Por una parte el regreso de Jorge Otero, predecesor de Rafa Sáez en el cargo y que estuvo dos temporadas en el Arosa en Tercera. El técnico de Nigrán es el que más opciones tiene de tomar el relevo de Sáez, ahora en Segunda RFEF. La otra opción, comentada entre la afición, es la de David Sierra, exjugador del club en dos etapas, con experiencia en el fútbol profesional varias temporadas como segundo entrenador en el CD Lugo y que lleva varias semanas en la órbita del Pontevedra.



El director deportivo ensalzó la labor que están realizando “personas como Perú, Pedro Carregal o Goyo” en la cantera, y explicó que “me gustaría ser parte activa y partícipe del buen funcionamiento de la base” una vez cerrados todos los asuntos importantes en la planificación del primer equipo. Esta misma semana el club comenzará a hablar con los jugadores para anunciar bajas y llegar a acuerdos de renovación. Tienen contrato en vigor la próxima temporada Javi Piay y Javi Fontán, además de Alberto Campillo debido a la renovación automática al cumplirse la cláusula del ascenso. Rafa Sáez considera fundamental conocer cuanto antes el presupuesto que manejará el club para hacerse una composición de lugar. “El Arosa necesita hacer incorporaciones, no sé si serán 4, 6, 7 u 8, y eso obligará a que se produzcan salidas”.



El presidente Manolo Abalo explicó que la directiva fijará la asamblea dentro de varias semanas, por lo que sacarán antes la campaña de captación de socios, cuyos precios subirán ligeramente en concordancia con el salto de categoría.