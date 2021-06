Educación suprime dos aulas de Infantil en el colegio de Palmeira e indigna a profesores y a padres

La Consellería de Educación, a través de la inspectora de zona, le notificó en torno a las tres de la tarde del martes por vía telefónica a la dirección del colegio plurilingüe de Palmeira la supresión de dos aulas de Infantil, así como sus correspondientes puestos docentes, para el curso 2021-2022. Esta medida ha indignado enormemente a los profesores, que ayer ya se manifestaron con pancartas delante de una de las puertas de entrada al centro educativo, pero también a los padres de los alumnos, que fueron convocados para las once de esta mañana a una concentración en el colegio, bajo el lema “a nosa loita é o noso alumnado”, en rechazo a dicha supresión y para tratar de evitarla. Además, a petición del claustro de profesores, la Dirección del colegio solicitó una entrevista con el jefe territorial de Educación y con el alcalde de Ribeira “para que interveñan na decisión adoptada pola Subdirección Xeral de Centros e Recursos Humanos”.





La comunicación de dicha supresión tuvo lugar después de que rematase la celebración de un consejo escolar, por lo que en la misma no se conocía la aplicación de esa medida. Por ello, se convocó para ayer un nuevo consejo escolar, al que debido a la premura de tiempo no pudieron asistir los representantes de los padres y del Concello, pero a los que la directora del CEIPP de Palmeira, Noelia Rebollido, informó posteriormente de la situación. Les indicó que esa medida afectará “considerablemente” al funcionamiento del centro, pues traerá consigo la masificación en las clases y una atención deficitaria en el alumnado de la etapa de Infantil, afectando también a la de Primaria en los siguientes cursos. La directora del colegio palmeirense les indicó que eran conscientes de que el número de alumnos en etapa Infantil “era moi xusto”, pero que no comprende la decisión de la Consellería de Educación de eliminar esos dos puestos docentes al mismo tiempo, “xa que esta decisión provocará que este centro teña soamente 4 aulas de Educación Infantil, con 15, 24 e 23 alumnos cada unha, no canto das 5 que tiñamos en funcionamento neste curso escolar”.





Además, la Dirección del CEIPP de Palmeira indica que dentro de ese grupo de alumnos tiene documentadas varias necesidades severas de atención educativa, lo que a su juicio agrava aún más la situación generada con la decisión de suprimir dos aulas de Infantil. Además, añade que se debe tener en cuenta que el próximo curso entrarán 15 alumnos para cuarto de Infantil “do que temos noticias que está a ser valorado por temas de necesidades educativas e outras”. Y añade que esta situación de “recortes” también afectará a Educación Primaria en próximos cursos, ya que la pérdida de personal docente se verá mermada en las siguientes etapas “xa que o alumnado de Infantil é o que proporciona a estabilidade á etapa de Primaria, pois todo ese alumnado continúa ciclos ata o seu remate en sexto de Primaria”, subrayan desde la Dirección.