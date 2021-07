Un centenar de padres se concentran en protesta por la supresión de dos aulas de Infantil en el colegio de Palmeira

Un centenar de padres de alumnos del CEIPP de Palmeira, apoyados por profesores, personal no docente y equipo directivo de dicho centro educativo ribeirense, respondieron a la convocatoria de concentración en el patio del recinto escolar para protestar en contra de la supresión de dos aulas de Educación Infantil que la inspectora de zona le notificó, a través de un mensaje de WhatsApp, a la directora del colegio, Noelia Rebollido. Los participantes, que respetaron escrupulosamente las distancias de seguridad establecidas por las autoridades sanitarias con motivo de la pandemia derivada del coronavirus, repitieron consignas como "se querés calidades conserva as unidades" y que "non son cifras, son menos e nenas".

















La presidenta de la AMPA, Paz González Riobó, manifestó que después de que hace una semana se les informó que el colegio palmeirense iba a mantenerse en el curso 2021-2022 tal y como estaba en el que acaba de rematar, y el martes les notificaron que se suprimían dos aulas de Educación Infantil, "o que supón Unha masificación dentro das aulas e nós non estamos dispostos a acéptala, ni tampouco estes recortes, e menos empezando polos más pequenos, e eso é o que lle imos transmitir á Consellería de Educación", precisó. Tal y como ya informó este periódico, la medida impuesta por el departamento autonómico que dirige Román Rodríguez supondrá la reducción de cinco a tres aulas, una de las cuales tendrá 15 alumnos pero en la que también habrá dos niños a mayores con muchas necesidades de Pedagogía Terapéutica (PT), con coñuidados continuados, y luego quedarían otras dos con 24 y 23 escolares, "superando o ratio de 20, que xa son moito", declaró González Riobó.





La directora del colegio de Palmeira, Noelia Rebollido, manifestó que desde que en febrero-marzo se abrió el periodo de admisión de alumnos ya empezaron a ver las intenciones de la Consellería de Educación en cuanto a recortes. "Somos conscientes de que o número de alumnado para este curso non é suficiente para manter as cinco aulas, pero o que non vamos a permitir é que se manteña con tres aulas", incidió en las palabras de Paz González. Añadió que la medida que se les comunicó supondrá, además, una pérdida en la atención al alumnado, "porque eses alumnos que tienen necesidades educativas non van a recibir a atención que merecen, e que despois o van a arrastrar consecuentemente nas seguintes etapas, tanto de Primaria como de Secundaria, cando sexa o momento". Incidió en esa idea al apuntar que en que consideran que Educación Infantil es la base para trabajar todas los déficits que el alumnado tenga para que alcance sus capacidades de la mejor manera, favoreciéndolo a través del profesorado, que es el personal que atiende día a día a esos niños.