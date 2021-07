El GALP inicia en Cambados unas jornadas en favor de la igualdad en el sector pesquero

La Cofradía de Cambados acogió ayer una jornada en favor de la igualdad en el sector del Mar. Se trata de un proyecto del Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP) Ría de Arousa, bautizado como “O Sal do Mar”.





La idea es fomentar el reconocimiento del papel de la Mujer en este ámbito profesional, combatiendo su tradicional invisibilidad. A lo largo de este y otros encuentros, las mujeres del Mar hablarán de asuntos de interés en este ámbito, como pueden ser la divulgación de la profesión del marisqueo, la sostenibilidad de los recursos, la economía circular, los ciclos biológicos y demás.





En esta primera cita, las participantes mantuvieron una conversación entre mujeres que, desde sus propias profesiones, decidieron mostrar los trabajos del Mar en diferentes formatos: Televisión, jornadas, grupos de turistas y de escolares, redes sociales, etc.





Mariscadoras como Marisa Seco, Obdulia Piñeiro y María Fontán, de las cofradías de Vilanova y O Grove, “compartiron as dificultades para dar o paso e falar en público, as estratexias que puxeron en práctica para superar eses medos, a resposta que obtiveron por parte da xente e as anécdotas que foron vivindo polo camiño”, detallaron desde la organización.





Al acto acudieron también la alcaldesa de Cambados, Fátima Abal, como presidenta en funciones del GALP, así como Rosa Carballo, gerente. “A muller do mar durante moito tempo protagonizou, ao igual que noutros moitos sectores primarios, unha invisibilidade total, sen apenas dereitos, remuneracións ou pensións. Hoxe vemos que o mar non é mundo só de homes. E aínda que queda camiño por andar”, consideró la regidora cambadesa durante su intervención.