Fijan nuevos cribados en Vilagarcía y en Vilanova con los positivos en alza

Los positivos en coronavirus no dejan de crecer en la comarca de O Salnés y por eso el Sergas ha decidido realizar cribados en Vilagarcía y Vilanova para detectar posibles casos asintomáticos y frenar el avance de la pandemia. Así pues durante la jornada del martes y del miércoles un total de 2.000 jóvenes de entre 20 y 29 años serán citados para una prueba PCR en Fexdega. Los casos en la capital arousana no dejan de subir -ayer eran 15 más y hacen ya un total de 51-. Responsables del Sergas confirmaban ayer al alcalde, Alberto Varela, que el repunte de los casos se debe a brotes relacionados con celebraciones familiares. Son, según las autoridades sanitarias, más fáciles de seguir y de controlar. El Sergas advirtió que, dadas las circunstancias, las autoridades estarán alerta y muy pendientes de la evolución de la incidencia en los próximos días. Será de eso de lo que dependa que haya o no más restricciones.





En el caso de Vilanova el cribado está programado para este lunes durante todo el día en el entorno del Multiusos. En esta ocasión citarán a personas de entre 30 y 39 años. El municipio -al igual que Cambados- entra hoy en el nivel medio de restricciones. Ayer los casos positivos volvieron a subir y son ya 22, seis más que en la jornada anterior. El regidor pidió a la ciudadanía “responsabilidad” al tener en cuenta que aunque los casos positivos no son graves y no requieren de hospitalización -al tratarse de gente joven con menos patologías previas- lo que sí es cierto es que las medidas restrictivas condicionan mucho la economía local. “Nos estamos jugando el verano”, volvió a insistir Durán, consciente de que el turismo y la hostelería tienen en los meses de julio y agosto su mayor fuente de ingresos.





En el resto de la comarca la evolución también es al alza. En Cambados ayer sumaban tres nuevos casos y hay 20 en total. En A Illa la situación también preocupa, dado que en pocos días han pasado de no tener casos positivos a tener 10 en total, cuatro más que en la jornada anterior.





Paralelamente a esta evolución al alza continúa a muy buen ritmo la campaña de vacunación. El coordinador del área sanitaria, Juan Vázquez, explicó que la población vacunada en esta zona es ya de 283.000 personas. El 46 % ya tienen la pauta completa y el 63 % una dosis.





Lo cierto es que este mismo fin de semana empieza la vacunación a la franja de edad de los 30 a los 39 años, tanto en el recinto ferial de Fexdega como en el de Pontevedra. Además cabe recordar que el lunes estará disponible el sistema de autocitas para aquellas personas menores de 30 años con alguna necesidad en concreto.