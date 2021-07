Padres de alumnos del colegio de Palmeira recogen firmas contra la supresión de dos aulas de Infantil

Impulsada por la idea presentada por varios padres, la ANPA del colegio plurilingüe de Palmeira ha iniciado una recogida de firmas entre las familias y miembros de la sociedad ribeirense en apoyo a la carta de rechazo frente al cierre de dos aulas de Educación Infantil para el curso académico 2021-2022 en dicho centro. De esta manera tratan de demostrar que no van a bajar los brazos en su lucha por defender una educación de calidad para sus hijos, pese a que desde la Consellería de Educación sostiene que la caída de matrícula en ese colegio “é significativa”, pues entrarán 14 niños en cuarto de Infantil frente a los 29 que lo hicieron en 2019, que la ratio es inferior a 25 niños y que para atender a alumnos con necesidades específicas cuenta con un especialista en Pedagoxía Terapéutica, otro en Audición e Linguaxe y un orientador, y que en Primaria pasará de 12 a 13 aulas.





En el escrito que acompaña la referida recogida de firmas, los padres y representantes legales del alumnado manifiestan su indignación que sienten frente al cierre de esas dos aulas, del que el pasado 30 de junio les informó la dirección del colegio de Palmeira a través de la plataforma Abalar y de un mensaje vía WhatsApp. “Unha mensaxe que deixa claro o aumento no número de alumnado por aula nesta etapa educativa, ao noso entender excesivo para garantir unha educación de calidade. E ao que se lle axunta as necesidades especiais de parte dese alumnado”, precisan. Y sostienen que si consienten ese “recorte” por parte de la Administración, “aceptaremos que nos próximos anos teñamos que vivir coas consecuencias de aulas cada vez máis masificadas e un alumnado que non recibe a educación nin a atención que merece”.





Por otro lado, la Asociación de Nais e Pais del CEIPP de Palmeira recibió ayer el apoyo de la ANPA A Rabadela del CEIP A Igrexa, en Calo (Teo), que le indica que la Consellería de Educación también les quiere recortar a ellos una línea para el próximo curso, que en su caso afectaría a cuarto curso de Primaria, en el que pasarían de tres aulas con 17 escolares en cada una a dos con 25 “nun nivel con máis do 10% de NEAE e dúas crianzas delas con TEA”. De igual modo, se ofrece para que puedan realizar acciones conjuntas para hacer más fuerza. Los padres del colegio palmeirense también recibieron con esperanza que desde el Concello de Ribeira les han dado cita para este lunes, a la una y cuarto de la tarde, para una reunión con el alcalde, Manuel Ruiz, y a la que está previsto que acudan la directora del centro, Noelia Rebollido, y la presidenta de la ANPA, Paz González.





Además, los padres y profesores del CEIPP de Palmeira han recibido otro apoyo, esta vez desde el Partido Barbanza Independiente (PBBI), que respalda su rechazo a la referida supresión. Su portavoz, Vicente Mariño, entiende que “eliminar esas dos aulas en el último día, sin previo aviso y sin producirse un debate previo demuestra que el departamento que dirige Román Rodríguez no está apoyando la educación pública de calidad”. También dice que esos recortes supondrán menor protección e inseguridad de las aulas frente al coronavirus, y ve un símil en la forma de actuar de la Consellería y del Ejecutivo local “ejerciendo una política de hechos consumados”, precisó.