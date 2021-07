Meis modificará las condiciones del contrato de la basura tras quedar desierto el concurso

El concurso para la contratación de la gestión de la basura en Meis ha quedado desierto al no presentarse ninguna empresa, pero el Concello asegura que se trata de un “tema preferente” y para ello está realizando las modificaciones necesarias del pliego de condiciones para “facelo máis atractivo” de cara a las empresas y volver a sacarlo a licitación.



Así lo indicó la alcaldesa, Marta Giráldez, quien defendió que no ha sido un problema de falta de interés de las empresas. De hecho, aseguró que hubo muchas interesadas, incluso de las que ya prestan servicios en concellos de la zona, pero que finalmente no formalizaron oferta alguna por la previsible subida del canon de Sogama, que tendría que asumir la posible adjudicataria.



Cabe recordar que el Estado central está preparando una nueva Ley de Residuos y, en principio, esto supondría un aumento del canon que los concellos pagan a la sociedad de la Xunta para el tratamiento de los residuos, sobre todo respecto a los no reciclables. Según Giráldez, los pliegos “eran moi garantistas” con el Concello y ante “la incertidume, e ao non haber nada concreto, as que mostraron interés finalmente non se presentaron”. Asimismo indicó que el concurso meisino coincidió con la salida de contratos importantes en otros ayuntamientos de mayor tamaño que “lles interesaban máis” y esto también habría desanimado la presentación de ofertas.



Con todo, la regidora aseguró que se trata de un “tema preferente” en la agenda municipal y van a volver a licitar el servicio, modificando los pliegos de tal manera que sean beneficiosos para el Ayuntamiento, pero también “máis atractivos” para las sociedades. El contrato está valorado en algo más de 4 millones de euros por 10 años. Meis lleva varios años con este servicio prorrogado. El anterior gobierno local había redactado sus propios pliegos, que no convencieron al Ejecutivo socialista al considerar, entre otras cuestiones, una escasa apuesta por el reciclaje.