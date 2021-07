Diputación y Aviturga trabajan para atraer visitantes con experiencias de excelencia

“A provincia de Pontevedra e Galicia non poden perder a oportunidade como destino seguro, sostible e non masificado que ten acadado na pandemia. E ten que facelo coa unión, con traballar conxuntamente e coa aposta firme pola dixitalización de todo o conxunto do sector. Así lo consideran la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, y la presidenta de la Asociación de Vivendas Turísticas de Galicia, (Aviturga), Dulcinea Aguín, que ayer mantuvieron una reunión para concretar acciones para el sector. Carmela Silva anunció que la Diputación y Aviturga van a trabajar en la actual plataforma de reservas que tiene la asociación, Vitgal, llenándola de contenido turístico “para que os visitantes que veñan en calquera das modalidades de aloxamento, poidan saber que hoxe na provincia hai 100 actividades deportivas, culturais ou de sendeirismo que poden realizar e que lle chegue a través dun clic no teléfono”. Otro de los asuntos abordados fue la “necesidade” de profesionalizar el sector de las viviendas turísticas, así como mejorar la formación de los propietarios “a fin de que a experiencia dos visitantes sexa de excelencia”.





“A xente xa non vai aos destinos dicindo que vou ver, senón que é o que vou facer. E aí é onde temos que traballar dixitalmente, con contidos actualizados para vir a esta terra”, indicó Aguín. Las viviendas turísticas de la provincia representan el 48 % de las existentes en Galicia, estando presentes en 58 de los 61 concellos de Pontevedra.