Luis Carro ficha en el Boiro y la Preferente Sur sigue en el aire

Mientras el CD Boiro hizo oficial ayer la contratación de Luis Carro como nuevo entrenador para la próxima temporada en Preferente Norte, en el grupo Sur continúa la incertidumbre sobre el desenlace de la última jornada que decide dos ascensos. Una última jornada que ya fue aplazada hace varias semanas por un caso positivo en el Areas y que ahora vuelve a complicarse por un positivo en el Barbadás, rival del Villalonga.





El presidente celeste Marcelo Muñiz todavía no conocía ayer por la noche la resolución que estaba preparando el secretario federativo, pero sí tenía claro que en San Pedro no habrá fútbol el domingo, fecha en la que estimaba que se jugara la jornada aplazada.





Los jugadores que entrena Ricardo Fernández ya no se ejercitaron los últimos días, una vez que saltó el positivo en el equipo ourensano. Ayer los futbolistas del Barbadás se sometieron a pruebas PCR, algunos de ellos con síntomas, por lo que a la espera de resultados todas las partes asumen que el Villalonga - Barbadás no se podrá jugar ni a corto ni a medio plazo. La Federación estudiaba ayer si dar luz verde o no a disputar el domingo los otros dos partidos (Juvenil-Gran Peña y Arnoia-Areas). Cabe destacar que solo el Areas no tiene opciones matemáticas de acabar en los dos primeros puestos de entre los seis equipos. En el Villalonga, por tanto, esperan acontecimientos, conscientes de que la temporada para ellos está finiquitada a la espera de la decisión que adopte la Federación sobre los ascensos pendientes.





En el grupo Norte los equipos ya actúan en clave temporada 2021-2022. Ayer el Boiro anunció el fichaje de Luis Carro, procedente del Ribadumia. “Me convenció que quieren estabilidad, saben que el sitio del equipo es Tercera, pero hay que dar pasos en firme y hacerlo con estabilidad”, dice Carro, con ganas de “vivir el ambiente de Barraña”.