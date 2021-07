Un centenar de ciclistas emulan la etapa de La Vuelta que saldrá el 4 de septiembre de Sanxenxo

La Praza dos Barcos acogió ayer la presentación de la etapa de salida de La Vuelta que recorrerá Sanxenxo y, por primera vez en la historia, la villa de Portonovo el próximo 4 de septiembre en una etapa que llegará a Mos para acabar el día 5 en las puertas de la Catedral de Santiago. En un acto festivo, conducido por el periodista Terio Carrera, se hizo un repaso de la historia del ciclismo entre los asistentes, muchos integrantes del club ciclista Corbelo y otros clubes de la provincia que luego participaron en la marcha ciclista que recorrió el tramo por la villa que realizarán los corredores de La Vuelta.





Disfrutar con “sentidiño”

Durante la presentación, el alcalde, Telmo Martín, destacó la novedad del recorrido. “A Volta convertirase nun fantástico escaparate do noso municipio. Un percorrido que, por primeira vez, atravesará o corazón da vila de Portonovo e estamos moi contentos pola bos disposición da organización”, aseguró.





El director de La Vuelta, Javier Guillén, incidió en la “belleza del paisaje” y en la combinación perfecta de las tres etapas en Galicia. “Son un combinado perfecto de lo que es el espectáculo ciclista. Nosotros necesitamos escenarios para llegar a 190 países y que mejor escenario que salir de la playa y llegar a la montaña. Nos hemos dado cuenta que las Rías Baixas es uno de los mejores escenarios”, apuntó.





El vicepresidente primero del gobierno, Alfonso Rueda, fue el encargado de cerrar la presentación. “Nos gusta o cilismo, nos gusta O Xacobeo e estamos en doble ano xacobeo e a volta tiña que estar en Galicia con moita presenza. É que mellor presencia que unha das saídas se faga dende a capital do turismo de Galicia”, aseguró. Con todo, los tres insistieron en la importancia de vivir este importante evento con responsabilidad y “sentidiño”. “Somos unha vila que vivimos do turismo e non nos podemos permitir estragar este verán”, dijo el regidor.





Marcha ciclista popular

El broche final del acto fue una marcha ciclista popular en la que se emuló gran parte del recorrido que realizará la caravana multicolor el 4 de septiembre. Casi un centenar de inscritos recorrieron Silgar, Baltar, Rafael Picó, Avenida de Pontevedra, Rúa Ourense, Rúa A Perla y carretera de A Lanzada pata volver de nuevo por Silgar hasta la Praza dos Barcos.





Una “prueba neutralizada” que abrieron el alcalde, el vicepresidente de la Xunta, el director de La Vuelta y el concejal de Deportes, Daniel Arosa, y en la que participaron varios miembros del gobierno como la concejala de Urbanismo, Flavia Besada; el concejal de Obras y Servicios, Oscar Vilar; el concejal de Medio Ambiente, Juan Deza, y el de Economía y Personal, Marcos Guisasola. Además, voluntarios del programa +Xuventude y del club ciclista Corbelo participaron en la organización, así como la Federación Galega de Ciclismo que entregaron a cada persona inscrita una camiseta gratis con el lema “Sanxenxo coa Volta” y también se regalaron botellines, aplaudidores y maillots.