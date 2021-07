Ricardo Santamaría deja la directiva de Ahituvi tras la tensa movilización del domingo

El presidente de la Asociación de Hosteleros e Iniciativas Turísticas de Vilagarcía anuncia que deja la directiva tras la tensa movilización que se registró el domingo en las calles de la ciudad. Hosteleros de varios concellos de O Salnés, afectados por las restricciones, iniciaron una caravana de protestas que acabó en forma de “piquete” en Vilagarcía.



Hubo momentos de tensión porque muchos bares estaban abiertos al mediodía, ya que la convocatoria de huelga en la localidad era a partir de la cinco de la tarde. Dato que, señalan desde Ahituvi, conocían los “organizadores da caravana”.



“Os membros da asociación que estivemos informando e coordinando a caravana e o peche eramos completamente alleos á manifestación que arrancou, de maneira espontánea, dende o agrupamento no aparcamento da Concha”, señala Ahituvi, que pide disculpas a los hosteleros “que onte sufriron a incursión e mesmo os insultos dos manifestantes da caravana de hostaleiros do Salnés”. La asociación incide en que “o sufrimento dun compañeiro nunca nos pode ser alleo”.



Por ello, las repercusiones “da falta de información e o que isto conlevou” las asume Santamaría, que fue el que coordinó el cierre. “Entendemos tamén que esta non é maneira de loitar contra os que nos están a maltratar e os que están a ditar as normas que nos están a afogar”.





Llamamiento a la unidad





La asociación entiende que “o camiño que debemos percorrer ten que pasar pola unidade e nunca pola división”. Por ello, de inmediato se convocará una asamblea para escoger una nueva directiva. La actual hace un llamamiento a los socios y al sector en general para que mantengan el colectivo para tener una “voz” en donde se toman decisiones y para no echar por la borda el trabajo hecho.