Sanxenxo propone PCR para acceder a los bares y Vilagarcía terrazas al completo

Pruebas PCR, de antígenos o pauta de vacunación para acceder a todos los locales de hostelería. Esta fue la propuesta que el alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, puso sobre la mesa en la reunión que alcaldes y responsables políticos de la comarca de O Salnés mantuvieron de forma telemática con el conselleiro de Sanidade, Julio Comesaña. Esta medida de control mediante pruebas o certificado de vacunación permitiría, según el regidor de Sanxenxo, mantener la actividad tanto en el interior como en el exterior de los bares y restaurantes con un aforo que ya se viene aplicando hasta ahora en el nivel medio y bajo para el ocio nocturno. Supondría, por lo tanto, un balón de oxígeno para un sector que está sufriendo mucho en esta quinta ola que está barriendo en cuanto a positividad a la comarca arousana. La propuesta de Martín no fue la única que se planteó al conselleiro en una reunión comarcal, pero solicitada por el alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela. El regidor vilagarciano expuso a Sanidade la opción de ampliar las terrazas en cuanto a ocupación de la vía pública y poder así recuperar el aforo del 100 % en exterior, con menos riesgo. También pidió que los locales de ocio nocturno que, en el caso de esta ciudad, están cerrados puedan modificar su licencia para garantizar actividad. De hecho Varela se reunirá hoy mismo con los hosteleros. Propuestas que, en todo caso, el conselleiro de Sanidade se comprometió a estudiar.



Los dos regidores salinienses coincidieron con el resto de responsables políticos de la comarca presentes en la reunión en la necesidad de revisar las medidas en cada nivel de restricción al entender que en la hostelería no se están registrando los contagios en esta quinta ola. El conselleiro de Sanidade confirmó que el elevado índice de positividad en O Salnés se debe a brotes en los ámbitos familiares y privados y aseguró que la situación en la comarca y especialmente en Sanxenxo, A Illa, Cambados, Meaño y Vilanova es “preocupante”. Preocupante y, pese a unos datos de contagios que ya son históricos en algunos municipios, con tendencia al alza. Es decir, la quinta ola todavía no ha tocado techo en el margen sur de la Ría.





Revisión en los criterios





En la reunión quedó constatado que pese a que la incidencia acumulada es muy alta en varias localidades la ocupación hospitalaria es mucho menor que en olas anteriores. Es por ello que desde el Sergas se les dijo a los alcaldes y ediles que harán cambios en los porcentajes de la incidencia, previsiblemente en el marco de la reunión del subcomité clínico prevista para hoy al mediodía.





El subcomité clínico revisará hoy la situación de O Salnés, que en un solo día sumó 65 nuevos positivos





Los alcaldes también trasladaron la importancia de que la comarca se entienda como un “todo”, dado que el cierre del ocio en localidades como Cambados y Vilagarcía ha llevado a los más jóvenes a desplazarse a Sanxenxo, con una población que previsiblemente alcanzará las 100.000 personas este fin de semana e incapaz de asumir el grueso que en épocas normales se reparte de forma más equitativa. Desde el gobierno cambadés y también desde Vilanova dejaron clara el negativo impacto que las medidas tienen en una hostelería que, creen, está pagando nuevamente los platos rotos de una situación de la que no son responsables.



Control de los botellones, más cribados (algunos de ellos con sistema de autocita) y más rapidez a la hora de aplicar las medidas fueron otras de las cuestiones que se trataron en un encuentro en el que Julio Comesaña reconoció la gran capacidad de contagio de la variante “delta” y las diferencias de esta ola respecto de las anteriores.



Con los datos hospitalarios oficiales en la mano en el área sanitaria Pontevedra-O Salnés eran ayer 1.285 casos activos, de los cuales 8 están hospitalizados y tres en la Unidad de Cuidados Intensivos.





Cifras históricas





Lo cierto es que esta quinta ola avanza imparable en O Salnés -la comarca de Galicia más afectada una vez más-. En solo una jornada se sumaron 65 positivos más a las cifras globales y concellos como Cambados registraron un dato histórico con 102 casos activos. Vilagarcía sigue en ascenso con 185 positivos, mientras que Sanxenxo sumó 24 de un golpe y se coloca en 121 casos. Ribadumia sube tres y tiene 16 y Meaño asciende a 23. Vilanova tiene 60 casos y en A Illa suben a 47, mientras que la crecida de O Grove es notable y tiene 29 positivos registrados. Meis baja a 16.









Bajan la bandera azul en cuatro playas de Sanxenxo por dos socorristas con covid El Concello de Sanxenxo se ha visto obligado a bajar la bandera azul en cuatro playas, debido a los positivos detectados entre los socorristas que prestan su servicio este verano en la localidad. Concretamente han sido dos los positivos registrados y otros nueve deben permanecer en cuarentena al ser contactos estrechos de los primeros.



El servicio de socorrismo y, por lo tanto, la bandera azul, se suspende de forma temporal en las playas de Area de Agra, A Lapa, Areas Gordas y Nosa Señora da Lanzada. El gobierno local apuntaba ayer que está trabajando ya para suplir esas once bajas temporales y dotar así a los citados arenales de Salvamento lo antes posible.



El Concello comunicó la incidencia a la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac), al ser este el organismo que concede los distintivos. La elección de estas cuatro playas a la hora de retirar el distintivo de calidad es teniendo en cuenta los criterios estadísticos de afluencia e incidencias que se obtiene cada temporada estival.



El resto de los arenales funcionarán como hasta ahora, con el servicio de socorrismo regulado tal y como se ha venido haciendo desde el inicio de la temporada estival.