Ravella revisará las casetas de las playas después de un accidente en O Preguntoiro

El Concello de Vilagarcía pedirá a la empresa a la que se le alquilan las casetas de baños y socorristas para las playas que revise que están en perfectas condiciones. El gobierno local adopta esta decisión después de que una niña resultase herida de gravedad tras caerle encima del brazo el cristal de una de las ventanas de la caseta de los baños de la playa de O Preguntoiro, en Vilaxoán. El suceso tuvo lugar en la tarde del miércoles cuando, por motivos que se desconocen, el cristal se desprendió de la ventana y golpeó a la pequeña. Esta fue atendida en primera instancia por una enfermera que se encontraba disfrutando de una tarde de playa en este arenal y más tarde fue trasladada al Hospital do Salnés. Tenía una herida profunda en el brazo de unos 20 centímetros de largo.



Desde el Concello advertían ayer que ni la Policía Local ni Protección Civil tenían conocimiento de lo sucedido, pero que en todo caso se alertaría a la empresa a la que se le alquilan las casetas que se revise no solo la de O Preguntoiro, sino también las del resto de las playas.



Tras lo sucedido la formación Podemos-Marea da Vila tampoco tardó en reaccionar. Su portavoz, María de la O Fernández, manifestó que “ante un incidente así é importante que o Concello actúe con celeridade para garantir a seguridade dos elementos situados en todos os areais para que isto non se volva repetir”. A mayores manifestó que “queremos transmitirlle o noso agarimo a esta nena e lamentamos que pasara algo así”. Pedirán al Concello que explique si tenían constancia de algún deterioro en la caseta. Ravella avanzó que el seguro se hará cargo de los daños.