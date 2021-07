Fallece una mujer en un grave accidente de tráfico en la Autovía do Barbanza, en la salida de Vilariño, en Boiro

Una mujer falleció en un grave accidente de tráfico registrado poco antes de las doce de este mediodía en la Autovía do Barbanza, en las inmediaciones de la salida de Vilariño, en Boiro. La víctima fue hallada sentada en el asiento del copiloto de uno de los coches implicados y que, al parecer, se encontraba parado en la vía cuando fue embestido por otro que iba en la misma dirección.





El siniestro se produjo por razones desconocidas y en el mismo se vieron implicados dos vehículos, uno de ellos con matrícula portuguesa, que los equipos de emergencias movilizados tuvieron que excarcelar para extraer a la víctima.





Hasta el lugar acudieron Bomberos de los parques comarcales de Boiro y Ribeira, Policía Local, Protección Civil, Guardia Civil y equipo de atestados del destacamento de Tráfico de Santiago de Compostela, así como una ambulancia y un helicóptero medicalizados de Urxencias Sanitarias-061 Galicia, cuyo personal le practicó maniobras de reanimación a la mujer, pero finalmente no se pudo hacer nada más que certificar su fallecimiento. También atendieron a otra persona in situ, pero no precisó ser trasladada a un centro sanitario.





El siniestro se produjo en la calzada en dirección hacia Ribeira, en la que se están registrando atascos, con colas que llegan al puente de la ría entre Cespón y Taragoña.