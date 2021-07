Muiños demanda al Sergas que incluya a Rianxo en el programa de hospitalización domiciliaria

El alcalde de Rianxo, Adolfo Muiños, dio a conocer ayer que el Ejecutivo local mantuvo recientemente una conversación telefónica con la Xerencia del Servicio Galego de Saúde (Sergas) para trasladarle dos demandas consistentes en la extensión hasta la localidad rianxeira del servicio de hospitalización a domicilio y la reapertura del centro de salud de la parroquia de Taragoña. Respecto a la primera de las peticiones, el mandatario dijo que tenía que ver con una vieja y constante reivindicación que se mantienen desde hace años. La pretensión del Concello es que el municipio rianxeiro sea incluido dentro del programa HADO, de hospitalización domiciliaria, del que actualmente también hay otras localidades que están excluidas.





Muiños precisó que Rianxo queda situado en una zona que no es atendida ni por el personal del Clínico de Santiago ni por el del Hospital do Barbanza. En este sentido, el mandatario local manifestó que se trata de un servicio “moi valorado polos usuarios, pois da unha atención de calidade nas propias casas”, en su equipo de gobierno desean que se tomen las medidas oportunas para contar con él. “Sabemos que é algo que é demandado en moitos outros concellos, polo que se ten tratado no Parlamento de Galicia”, dijo Adolfo Muiños.





El alcalde indicó que razones de distancia y el consiguiente tiempo de atención son las razones que se esgrimen por parte de los responsables del Sergas para no implantarlo en Rianxo. Frente a ello, Muiños defiende que la Autovía do Barbanza posibilita que ese tiempo sea reducido y se pueda resolver positivamente la demanda. Y agregó que incluso en la propia estrategia del Sergas se preveía la extensión a toda Galicia de ese modelo en el presente año. “Son varios os veciños os que se dirixiron ao Concello plantexando esta demanda que melloraría a atención dos seus familiares nas propias casas”, concluyó el regidor local.





Adolfo Muiños también indicó que le remitió al Sergas una recogida de firmas de los vecinos de Taragoña solicitando la reapertura del centro de salud ubicado en Campo da Feira, que se cerró al inicio de la pandemia. El alcalde rianxeiro indicó que existe la voluntad de que se recupere su funcionamiento para dar la atención de proximidad a muchas personas que atiende este consultorio. Y dijo que la intención de la Administración sanitaria pasa por reabrirlo a la vuelta del verano.