Aparecen cuatro delfines vivos varados en una playa de Taragoña, junto el viaducto de la Autovía do Barbanza

Cuatro delfines vivos aparecieron varados a primera hora de esta mañana en la playa de As Caldas, en la parroquia rianxeira de Taragoña, junto los pilotes de la Autovía do Barbanza. Se trata de algo que es poco habitual, pues no se suelen meter a zonas tan interiores, por lo que se cree que están desorientados.

Inicialmente se creyó que se trataba de cuatro de los cinco ejemplares que fueron avistados ayer en el puerto de Insuela, en Palmeira (Ribeira), y que hoy ya no están por allí. Por esos ejemplares se había interesado la Coordinadora para o Estudio dos Mamíferos Marinos (Cemma), desplazándose a verlos y comprobar su comportamiento y evolución la oceanógrafa Uxía Vázquez, quien indicó que estaban bien.





Sin embargo, un vecino de la zona de Taragoña indicó que pudo ver cuatro delfines adultos y una cría a la misma hora que fueron vistos otros cinco ejemplares en Insuela, a las cinco de la tarde de ayer, por lo que se trataría de delfines distintos.





La citada oceanógrafo de la Cemma se encuentra hoy en Tatagoña, junto a otros compañeros biólogos de la entidad, y ya pudo constatar que se trata de cuatro machos -falta la cría- y el tamaño de cada uno de ellos ronda los dos metros. También están siendo analizados por el veterinario de referencia en la comarca, Ramiro Tubío, con clínica en Boiro, que les hizo una extracción de sangre para comprobar su estado de salud.





Ya fueron retirados de esa zona para luego ser devueltos al mar en una lancha de Protección Civil de Rianxo y en otra de la Cofradía de Pescadores de Rianxo, con la colaboración de una embarcación de los Gardacostas de Galicia, algo que se pretende hacer todos juntos, ya que se mueven en manadas, y con posterioridad se les hará un seguimiento. Por ahora, se desconoce lo que ha sucedido con el quinto delfín.





Al lugar también acudió una patrulla de la Policía Local rianxeira y personal de la brigada municipal de Obras, que están colaborando en las labores para sacar a los delfines de esa zona con una camilla para llevarlos hasta un remolque en el que son transportados. También estuvo el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Rianxo, Miguel Ángel Iglesias, y el alcalde, Adolfo Muiños, que reiteró que se trata de una situación inusual.