Cacabelos denuncia que vecinos con covid piden ayuda a Emerxencias por la falta de rastreadores

El alcalde de O Grove, José Cacabelos, denuncia que la falta de rastreadores y de información lleva a vecinos contagiados a reclamar la ayuda de Emerxencias. Así se lo trasladaron al regidor desde el propio servicio, que recibe estos días múltiples llamadas de personas preocupadas porque, al no recibir la llamada del Sergas, se encuentran con que no tienen pauta de actuación.



Esta situación, considera el alcalde socialista, “genera mayor propagación del covid”, ya que se retrasa la localización de los contactos estrechos que podrían ser positivos.



Cacabelos se suma así a la denuncia hecha por la alcaldesa de Cambados, Fátima Abal. Es precisamente en la llamada de los rastreadores cuando los positivos comunican la lista de contactos estrechos con los que estuvieron los días previos, pero ambos regidores denuncian que dicha llamada se está produciendo con hasta cinco días de retraso.



“A xente, preocupada, acude a Emerxencias, que non pode darlle máis que información xenérica”, incide Cacabelos, que recuerda que no se trata de un servicio sanitario.





Contagios en Arousa





Por otra parte, los casos continúan subiendo en la comarca de O Salnés. Precisamente el mayor ascenso se produjo ayer en O Grove, que con 15 casos más suma ya 177. Un dato que podría ser mayor en las próximas horas, ya que en los cribados realizados durante la jornada de ayer, en los que hay citados 790 vecinos, ya se detectaron cinco positivos a media mañana. En Vilagarcía también se registró un aumento de cinco caso, que hacen un total de 271; mientras que Meaño sube 3 y tiene 74; Cambados tiene dos más y un total de 193 y Vilanova, con 1 más, suma 93. Bajan, en Cambio, Ribadumia y A Illa, ambos con 40 casos (uno menos que el día anterior). En O Barbanza, donde no hay datos de casos activos, la incidencia es elevada y superior a los 250 casos por cada 100.0000 habitantes en todos los municipios, pero baja en la última semana. En la comarca de Ulla-Umia, sin embargo, ninguno de los municipios se encuentra en el umbral de riesgo extremo. En cuanto a las hospitalizaciones, se registra un ligero descenso en el área de Pontevedra- O Salnés, con 33 en planta y cuatro en la UCI.





Críticas a la Xunta





Por su parte, el PP de O Grove mostró ayer su apoyo al sector hostelero del municipio y reclama un cambio de criterio por parte de la Xunta, sumándose así a lo defendido por el alcalde al que, eso sí, piden una postura “máis enérxica”. Los populares se desmarcan de la línea oficial de su partida y reclaman al gobierno de Alberto Núñez Feijóo que tenga en cuenta las solicitudes de los hosteleros. “Non se entende que establecementos que fan a mesma actividade non poidan traballar en iguais condicións”, señalan. Rechazan, además, que el sector tenga que asumir el control de certificados sanitarios y critican “comportamentos arbitrarios” en el caso del nivel de restricciones asignado a Sanxenxo hasta el fin de semana pasado. Cacabelos reiteró ayer precisamente su postura, pidiendo a la Xunta mejoras en la contabilización de los casos activos y cambios a la hora de calcular la incidencia, teniendo en cuenta la población flotante.