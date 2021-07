No todo es Festa do Albariño, aunque se echa (y mucho) de menos

Cambados tendría que estar estos días rebosando gente por la Festa do Albariño. Su reconocimiento más allá de las fronteras comarcales y gallegas es una innegable realidad. Lo constatan desde la oficina de turismo donde, a pesar de los repetidos anuncios de que solo habrá conciertos y el concurso de vinos, siguen recibiendo llamadas de teléfono y correos electrónicos preguntando por los actos habituales: las casetas, el Túnel... Pero aún así, Cambados está demostrando que es más que su fiesta por excelencia pues la percepción de las técnicas es que, por ahora, el número de turistas que se acercan a Exposalnés para recibir información sobre sus recursos es un poco mayor que el del año pasado. Eso sí, lógicamente, sigue estando lejos de la época precovid.









Recomendados desde Madrid





La constatación en carne y hueso eran ayer Adolfo y Conchi, una pareja de Madrid que esperaba su turno para ser atendidos. “No sabíamos que la fiesta era en estas fechas”, reconocieron. No es su primera vez en Galicia, pero sí en Cambados, a donde llegaron por recomendación de unos familiares. Y es que el patrimonio cambadés, sobre todo el cultural y arquitectónico, es un gran reclamo también a nivel comarcal; sin olvidar el vitivinícola, que va más allá de la fiesta. De hecho, en estos días son muchas las bodegas de la zona que han colgado el cartel de completo para varios días seguidos de visitas guiadas y catas.



Con todo, está visto que la celebración de Interés Turístico Internacional se echa de menos, y mucho, por parte de visitantes, vecinos y bodegueros, que tenían en las casetas de A Calzada y el Túnel del Vino del Consello Regulador de la DO Rías Baixas un buen escaparate para promocionarse. Por lo menos se podrá disfrutar de los conciertos organizados por el Concello, que no quería dejar pasar un segundo año sin actos, siempre dentro de lo permitido por la situación sanitaria.









Entradas de Ptazeta, agotadas





Xabier Díaz e Adufeiras de Salitre abrieron ayer el cartel musical y agotaron las invitaciones habilitadas: un total de 500, que es el aforo permitido. Con ellos se subieron al escenario los gaiteiros Xaquín Xesteira y Paulo Nogueira.



El ciclo sigue hoy con Ángel Stanich, a las 20:30 horas, en Fefiñáns. Las entradas pueden retirase en el Pazo de Torrado, pero ayer quedaban pocas. Aún había disponibles para la emblemática banda de Os Resentidos, que despedirán el programa, el domingo, y las de la trapera canaria Ptazeta (viernes 30) estaban agotadas. Novedades Carminha (sábado 31) colgó el cartel de completo hace semanas, como recordó el concejal de Cultura, Tino Cordal, quien ayer estuvo supervisando esta primera jornada de conciertos bajo estrictas medidas para evitar posibles contagios por la covid-19.