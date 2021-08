Podemos exige medidas a Ravella ante el “ruinoso” estado del parque de O Preguntoiro

El grupo municipal de Podemos acaba de presentar una petición en el Concello para que el gobierno local tome medidas “de maneira urxente” para solventar “o grave deterioro do parque do Preguntoiro”. Además, reclaman que se señalicen los elementos dañados, para que no puedan ser utilizados y causen daños.



“O nivel de deterioro é de vergoña e reflicte un abandono absoluto por parte do Concello”, señala la edil María de O Fernández, que explica que fueron los propios vecinos los que contactaron con la formación para mostrar sus quejas.



Podemos reclama una “pronta” revisión conjunta de los parques infantiles de Vilagarcía. “Consideramos que o fundamental é que o Concello comece a darlle prioridade ao mantemento”, asegura Fernández González.