La nueva residencia de la Xunta en Ribeira se ubicará en “Hesta Kurba”

No habrá que esperar a la presentación del proyecto de la nueva residencia de mayores de Ribeira anunciada por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en su visita al Museo de Artes do Gravado, para conocer donde se ubicará. Además, tampoco ha habido sorpresas, pues será en el edificio de “Hesta Kurba”, tal y como se aprobó en el pleno del pasado mes de abril, cuando también se añadió que en caso de no ser del agrado del Ejecutivo autonómico ese emplazamiento, se podrían proponer otras alternativas.



Pero, no ha hecho falta esto último, pues ayer mismo lo confirmó el alcalde, Manuel Ruiz, tras comunicárselo a los portavoces de los grupos municipales, y que “era un desexo común, porque así se había tratado en pleno e era o lugar do que faláramos todos, e no que entran todas as novas premisas que a Xunta quería, dese compromiso co medio ambiente, non facendo unha nova infraestructura senón mellorando unha que é prácticamente unha ruina, e que vai facer que os vehículos non teñan que entrar no centro da cidade”, señaló Ruiz Rivas.



Tampoco se dejaron esperar demasiado las reacciones de otros partidos políticos de la localidad, como el PBBI, que agradeció la decisión de la Xunta de construir una nueva residencia en Ribeira. Pero, el portavoz del principal partido de la oposición, Vicente Mariño, reiteró lo ya manifestado en el pleno de abril que entiende que debería reconsiderarse su ubicación en el inmueble de “Hesta Kurba”, por considerar que existe un “gran riesgo de accidentes de tráfico dada la proximidad de una curva pronunciada”, con el consiguiente riesgo para la integridad física de los usuarios y familias. También cree que va a tener una elevada contaminación acústica por el elevado tránsito de vehículos, “cuando una residencia debería gozar de tranquilidad en su entorno”.



Mariño también se refirió a la orografía del terreno, por ser una zona pantanosa o de gran humedad, además de que se acumula agua con mucha facilidad, por lo que no tendría mucho espacio de zonas ajardinadas. Por todo ello, solicita que se haga un estudio de las diferentes “zonas maravillosas” de que dispone Ribeira y sus parroquias para encontrar un emplazamiento idóneo con mejores vistas y zonas verdes y alejado del tráfico, como O Touro.









La guinda para un "mandato estrella" El alcalde ribeirense dijo que una inversión de 10 millones de euros no es muy fácil que se vea y destacó el compromiso de Feijóo de empezarla en 2022. A su entender, eso deja un “panorama realmente importante”, unido a otra actuación para se aprobó en el pleno del martes y que permitirá disponer de nuevo suelo industrial. Manuel Ruiz destacó que una vez que concluyan esas infraestructuras “Ribeira estará, por algún tempo, para facer o que nos parece importante, que é mantelas”, pues considera que las necesidades de “grandes gastos” estarán cubiertas. Repasó otras inversiones programadas como el centro de tecnificación de atletismo y taekwondo, la sede de deportes náuticos, el centro de atención a la infancia, el auditorio, la reforma del centro social de Corrubedo y el nuevo de Carreira, la ampliación del área de hospitalización, la reforma del centro de salud o construcción de uno nuevo si el Concello cede un terreno apropiado, la variante, la humanización de la travesía de la AC-205 en Palmeira, inversiones portuarias en Palmeira y Aguiño, los arreglos de la UAD, Casa da Xuventude y conservatorio. En este sentido, el mandatario local manifestó que “estamos a falar dun mandato estrela”.