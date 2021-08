Las Insignias de Oro del Mexillón reconocen la promoción turística de los caminos xacobeos

La XXVII Festa do Mexillón e o Berbercho de Vilanova otorga mañana sus emblemáticas Insignias de Oro y Brillantes a tres personas que han trabajado activamente para promocionar el turismo de Galicia así como el Camino de Santiago para impulsar la reactivación económica de la zona tras la crisis derivada de la pandemia.



Así, en esta ocasión se reconoce con esta distinción a Alfonso Rueda Valenzuela, vicepresidente primero de la Xunta y conselleiro de Presidencia, Xustiza e Turismo, quien desde el pasado año se encuentra al frente de la planificación estratégica de todas las actividades que conforman el Camiño de Santiago, y que cobran mayor magnitud en este Ano Santo. “Son incuestionables todos os efectos dinamizadores do Xacobeo para a cultura e a economía en todo o territorio galego”, destaca el Concello de Vilanova.



Otro de los homenajeados es Víctor Manuel Alvez Mendes, presidente da Asamblea Xeral da Casa do Concello de Ponte de Lima, y que creó el albergue de Peregrinos de la localidad, colaborando intensamente con la Asociación Amigos do Camiño, tanto españoles como portugueses. Para el gobierno local, Mendes “sobresae pola súa promoción dos camiños de Santiago pola integración acadada sobre todos os territorios polos que pasa, e logrando manter unha rede consolidada”.



Por último, Antonio José Pereira Protilho recibirá esta Insignia por se un gran conocedor de los “Grandes Caminos Internacionales”, así como de la Vía Franciscana Italiana o la peregrinación a Jerusalén. Pereira es vicepresidente de la Federación Internacional de Asociacións de Amigos do Camiño de Santiago y fue también Policía de la Guardia Nacional Republicana de Portugal.



A mayores, las fiestas grandes de Vilanova, también incluyen la Feira de Oportunidades del comercio local que se inauguró ayer y donde se pueden encontrar tentadoras ofertas en una gran variedad de productos. Un total de 20 puestos, 19 de ellos de tiendas del municipio, sacan a la avenida do Recheo sus productos para dar un empujón a las ventas y liberar sus almacenes de excedente.









Ofertas, gastronomía y música





Toda una calle por la que pasear, con espacio, y descubrir importantes descuentos en ropa infantil y juvenil, deportiva, joyas, calzado, accesorios y alimentación. También hay lugar para la solidaridad en este espacio ferial, y por ello, hay una caseta destinada a Cáritas de Arousa, donde se recogen alimentos para colaborar a que la entidad siga prestando ayuda a quien más lo necesita. La feria estará abierta durante todo el fin de semana con horario de 10 de la mañana a 22 horas de la noche. Además, también continúa la oferta gastronómica en la carpa del Jardín Umbrío y esta noche se subirá al escenario el grupo tradicional, Milladoiro.