El PP critica la “parálisis” del gobierno local por no solicitar ayudas de la Diputación

El PP de Cambados critica la “parálisis” del gobierno local que ha provocado la pérdida de unos 800.000 euros en inversiones a los que el Concello podría optar si se presentaran proyectos al plan ReacPon que activó la Diputación de Pontevedra para financiar actuaciones para la rehabilitación de instalaciones y espacios públicos en pequeños municipios.



Según explica el portavoz popular, Luis Aragunde, el plazo para realizar este trámite concluyó el martes, “e o goberno no fixo nada”. “Poderían conseguir case un millón de euros para arranxar casas de cultura, as zonas deportivas, asfaltar camiños” lamenta Aragunde quien añade que “os cambadeses non poden pagar os pratos rotos dun goberno que non está nin se lle espera”.



Asimismo dijo, “paréceme gravísimo o que está a pasando neste Concello. A alcaldesa está cobrando un soldo e a responsabilidade é súa”. “É unha vergonza o qué pasa en Cambados. Non hay xestión”, denuncia el PP.