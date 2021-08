Vilanova pone el broche de oro a un fin de semana festivo que captó a numerosos visitantes

Vilanova pone hoy el broche a este fin de semana festivo en la localidad, con la entrega de las Insignias de Oro y Brillantes de la XXVII edición de la Festa do Mexillón e o Berberecho que este año se otorgan al vicepresidente de la Xunta y conselleiro de Turismo, Alfonso Rueda Valenzuela, a Víctor Manuel Alvez Mendes, presidente da Asamble Xeral da Casa do Concello de Ponte de Lima, y a Antonio José Pereira Protilho, vicepresidente de la Federación Internacional de Asociacións de Amigos do Camiño de Santiago. Todos ellos tienen algo en común, la promoción de los caminos xacobeos, pieza clave en el turismo de Galicia, especialmente en un Ano Santo como este, y muy importante para impulsar la reactivación económica de la zona tras la crisis derivada de la pandemia. El acto se celebra a partir de las 13 horas en la Casa Museo Valle-Inclán.









Buenas ventas en la carpa





Mientras tanto, continúa la actividad en la carpa gastronómica que ayer, con un clima mucho más favorable, registró un importante número de ventas. “A xente ten ganas de comer fora e pasalo ben, disfrutar do ambiente de festa”, señaló la responsable de la carpa. Todas las tapas que se sirven son bien recibidas entre los comensales y también resultan atractivas entre los visitantes las grandes ofertas del comercio local en la Feria de Oportunidades.







Estreno de la Banda de Música





Vilanova también homenajeó ayer a la patrona de los marineros con la tradicional ofrenda florar ante la escultura de la Virgen del Carmen junto a la estación marítima de Mar de Santiago. Esta vez tampoco hubo procesión marítima, pero si contó con la actuación de la Banda de música municipal de Vilanova que además, estrenó dirección bajo la batuta de Cristina Nogueira, en una nueva etapa tras el fallecimiento del mítico Suso Nogueira el pasado año.



La jornada finalizó con el concierto del grupo Milladoiro que llenó el Xardín Umbrío y hoy es el turno del grupo Broken Peach a partir de las 22 horas..