Espectáculo en el río Umia

La XXVII edicición de la Baixada do Umia reunió ayer a más de millar de piragüistas y a centenares de aficionados en una espectacular prueba organizada por el Náutico O Muiño junto con la Federación Gallega de Piragüismo, y que sirvió para rendir homenaje a José Jorge Abalo “Pejete”, uno de los fundadores del club fallecido este año. La victoria por clubes fue para el Ciudad de Pontevedra, que partía como favorito, por delante del Naval de Pontevedra y del club Illa de Arousa. También Antonio Palmás cumplió los pronósticos y se impuso en K1. Completó los 10 kilómetros de trazado, desde el puente de Barrantes hasta la desembocadura en Castrelo para remontar río arriba tras bordear un islote, en un tiempo de 39:39. Pablo Solares y Rafael Carril (Neptuno de Asturias) le acompañaron en el podio.



En categoría femenina se impuso Gema Alonso (Ría de Betanzos) con un tiempo 47:12, por delante de su compañera de club Laura Pérez y de Raquel Rodríguez, del Portonovo.



En canoa, María Pérez Aragunde en sénior femenino (56:49), por delante de Jenifer Casal y Rosalía García (As Torres). Fernando Busto (As Torres) ganó en categoría masculina (46:47), seguido de su compañero Diego Miguéns y de Diego Piñeiro.



Manuel Carreja y Alberto Pigueiras, del Viveiro Urban Hotel, ganaron en K2, al igual que Araceli Menduiña y Cintia Fernández. En C2 se impusieron Álvaro López y Jaime Pichel, del Ciudad de Pontevedra.



En la modalidad de paleo a pie ganó Guillermo Goyanes (Náutico Firrete) con un tiempo de 59:36, por delante de Marco Rodríguez, del Náutico de Cobres.



En el río Umia se vivieron ayer imágenes de un gran espectáculo entre las cerca de 400 piraguas que se dieron cita en otra exitosa Baixada.