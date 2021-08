El vandalismo regresa a A Pobra al verse afectado mobiliario público junto el Puente de San Antonio

Después de que hace unas semanas los vecinos de Ribeira se echasen las manos a la cabeza para lamentarse y denunciar una serie de actos vandálicos cometidos contra propiedades privadas, con el pinchazo de ruedas de coches y rotura de espejos retrovisores y cristales, así como que algunos de ellos aparecieron envueltos en cinta de carrocero, A Pobra amaneció ayer con la huella del vandalismo en el mobiliario público, después de una madrugada en la que no hubo dotación de guardia de la Policía Local, Fueron los agentes municipales que entraron en el turno de la mañana los que en torno a las 9.00 horas recibieron el aviso de un particular en relación a que faltaba la tapadera de una alcantarilla de la red de saneamiento junto una acera que hay en el entorno del puente de San Antonio.



Los agentes municipales acudieron al lugar a verificar la veracidad del aviso y, al comprobar que faltaba la arqueta, dieron traslado de esa incidencia a la agrupación de voluntarios de Protección Civil, que se encargaron de tapar el agujero con una plancha de hierro y lo señalizaron con vallas y una cinta. La tapadera no puso ser localizada, pero tratándose se un objeto pesado se sospecha que no lo debieron llevar muy lejos, y que posiblemente fue arrojando al cauce fluvial, que se encuentra a unos cinco metros de la tapa de registro. Por si eso fuera poco, una persona que paseaba por ese entorno, alertó a los policías de que había tirado en el cauce del río, a la altura de la EDAR y antiguo matadero, un contenedor amarillo, destinado al depósito o recogida de envases plástico y bricks. Los efectivos de Protección Civil se encargaron de sacarlo de allí y recolocarlo en su ubicación habitual. Además, otro particular avisó a la Policía Local de que en el entorno de la iglesia de O Xobre había una papelera de matera y metal que fue arrancada de su sitio, y los voluntarios de Protección Civil se encargaron de llevarla a la nave del servicio municipal de Obra en O Campiño para que los operarios municipales la reparen o bien opten por sustituirla.