La rotura de una tubería en Faxilde deja sin agua a buena parte de los vecinos del lugar

Sin agua durante varias horas. Así se quedaron buena parte de los vecinos de Faxilde ayer después de que se produjese la rotura de una tubería de abastecimiento en las inmediaciones de la Rúa do Deporte, justo en el cruce que va al colegio. El incidente tuvo lugar a las cuatro de la mañana cuando el asfalto cedió ante la enorme presión del agua que salió como si fuese un géiser a la superficie e inundando buena parte de la calzada. Según los vecinos en un primer momento se llamó a la Policía Local para advertirlos de lo sucedido. Tiempo después se personaron en el lugar operarios de la empresa concesionaria del servicio de abastecimiento de agua en Vilagarcía, Espina y Delfín, que estuvieron durante horas arreglando el problema surgido en la tubería. El servicio se restableció horas después, según advirtieron los vecinos afectados.



Lo cierto es que no es la primera vez que en Faxilde se detectan problemas de estas características. Cabe recordar que los principales problemas son los que afectan a la Rúa Sobrán, que en breve será sometida a un lavado de cara integral después de una fortísima demanda vecinal.



De hecho, y cerrado el plazo para la presentación de ofertas, son 12 las empresas que optan a ejecutar una obra presupuestada en 600.000 euros y que tendrá un plazo de ejecución de seis meses. La obra se financiará con cargo a los fondos del Plan Concellos de la Diputación.



No cabe duda, y así se ha evidenciado en más de una ocasión, de que la calle sufre un grave deterioro. Así pues se aprovecharán los trabajos de humanización para cambiar las canalizaciones subterráneas, muy desgastadas.