El CES critica el modelo de paseo para A Carabuxeira por apostar por “cementar e rechear” la costa

El Colectivo Ecoloxista do Salnés (CES) ha presentado alegaciones al documento de evaluación ambiental del proyecto de regeneración y construcción de un dique y un paseo en la playa de A Carabuxeira y, en primer lugar, considera que seguir un trámite simplificado, en lugar del ordinario, más profundo, “resulta totalmente insuficiente”. También critica la apuesta por un modelo de rellenos y muros para hacer el malecón y que no se valoraran otras alternativas “menos impactantes”. Es más, cree que se ha usado la “escusa” de que es la para proteger los cimientos de las viviendas, pero asegura que el proyecto no expone argumentos técnicos avalando que sea la única solución posible al problema.



En resumen, para la asociación el proyecto de regeneración es una “escusa para facer un paseo marítimo e praias semiartificiais” y le surgen “moitas dúbidas sobre se pode causar máis problemas que beneficios”. También le parece de “pouco respecto” que en primavera se autorizara un aporte de arena urgente de 10.000 metros cúbicos –de los 24.000 totales previstos– antes de iniciar el trámite de evaluación ambiental del proyecto –se activó a principios de julio–. “Queda claro que as presas por aumentar a superficie para toallas no verán pesa moito máis que calquera consideración ambiental e opinións fundamentadas da cidadanía”, explica.



En cuanto al paseo proyectado para mejorar los accesos a la playa y proteger la cimentación de las casas de los embates del mar, el CES opina que el promotor, Nauta Sanxenxo, utiliza este problema de seguridad como “escusa” para “facer recheos e cementar a costa”; para seguir ese modelo “dos anos sesenta do que asemella que non saímos”. Y es que asegura que el documento “non aporta ningún argumento técnico” que lo avale como la “única solución” al problema, con lo cual, le resulta “difícil ponderar” su necesidad. Cabe recordar que el paseo unirá los accesos públicos y privados con un malecón de 353 metros de largo y tres de ancho.



En este sentido, el colectivo echa en falta la valoración de otras alternativas “menos impactantes”, como la protección puntual de las casas en riesgo o mejorar los accesos con materiales “máis liviáns”, como pasarelas de madera, en lugar de muros de granito. Es más, le parece “claramente un contrasentido ambiental” que no se tengan en cuenta en un documento precisamente destinado a diagnosticar y evitar posibles impactos.









Lavapanos, “praia artificial”





Y respecto a Lavapanos, donde está previsto un aporte de 3.000 metros cúbicos de arena, no entiende su inclusión, cuando se reconoce que, históricamente, tiene un déficit de playa seca y sus cambios “no guardan una relación directa con la construcción del puerto deportivo”, como sí sucedió en A Carabuxeira. Es por ello que le parece que se va a aumentar la superficie original y entonces ya no es una regeneración “senón da creación dunha praia artificial”. Además señala un “grave erro” pues el documento dice que tiene arrastres de arena por la presencia de una tubería de pluviales cuando “realmente é o rego de Navalón que foi canalizado no seu tramo final”. De hecho, cree que tanto los aportes y alteraciones de este como los del de A Carabuxeira deben ser estudiados para evitar el fracaso del proyecto y posibles efectos adversos.



El CES también pide que ante los diques y los rellenos se haga un estudio “máis acorde aos efectos negativos derivados da artificialización da costa”. Cabe recordar que para evitar nuevas fugas de arena se prevé construir un espigón de rampa de casi 100 metros y bloques de hormigón en perpendicular a la costa, pero el proyecto recoge la opción de un segundo dique si el plan de seguimiento observa regresiones en la regeneración.