Los destructores de la democracia

ientras unos nos dedicamos a luchar por un mundo mejor para todos, otros se dedicaron a luchar por un mundo mejor para ellos solos. Podría dar una amplia relación de familias que buscaron en la política su medio de vida que luego colocan a sus descendientes en las instituciones para seguir viviendo de lo mismo que sus antecesores. Muchos son enchufados por la puerta de atrás, y cuando hay protestas de los que se creen discriminados, simulan oposiciones y siempre son estos descendientes los que aprueban. Y cuando hay reclamaciones, se salen por la tangente, diciendo que aprobaron porque son los más listos y preparados, como dijo un importante líder de la derecha ya fallecido. Aunque para ser justos, también parte de izquierda está copiando estas malas prácticas.



Muchos de estos advenedizos no han cotizado un solo día a la SS, luego no solo quedan enchufados en las administraciones, además crean empresas a la sombra de la política y algunos ex gobernantes se colocan en consejos de administración sin el más mínimo conocimiento de la materia a tratar. Ser títeres de poderes fácticos tiene su recompensa personal en detrimento del interés general.



Hay grupos económicos- mediáticos de fuera y de dentro de los partidos que combinan perfectamente para promocionar a quien le convenga y apartar a quien le estorbe en la consecución de sus privilegios de los que suelen obtener sus beneficios, mientras la gente competente política y empresarial honesta es atacada dentro y de fuera de los que mandan en los partidos, y si alguno se revela contra sus espurios intereses crean nuevos partidos, como sabemos gracias a WikiLeaks que según Público que “grandes fortunas y altos cargos ejecutivos españoles financiaron el nacimiento de VOX a partir del grupo ultracatólico Hazte Oir”. Lo que demuestra que necesitamos de políticos con convenciones cívicas firmes, honestos, por una España de todos. Sobran políticos lacayos, manipulación, palabrería, mentiras, falsedades, y que los votantes lo entiendan y sepan discernir separando el grano de la paja.



Promocionan y fabrican a políticos mediocres sin haber cotizado ni un solo día a la seguridad social y sin embargo fueron escalando dentro de los partidos hasta lo más alto y ahí siguen defendiendo su status con malas artes al ser expertos por lo que fueron liquidando a todos los mejores que no vendieron sus convenciones cumpliendo con su deber en defensa de los intereses generales.