Malestar en O Grove al quedarse solo en el nivel máximo: “Es un estigma injustificado”

O Grove será, a partir del sábado, el único municipio de Galicia en el nivel máximo de restricciones por coronavirus. Así lo anunció ayer el conselleiro de Sanidade, Julio Comesaña, tras la reunión del Comité Clínico cuyas decisiones afectan a otros concellos de la Ría de Arousa. De hecho Sanxenxo y Meaño bajan al nivel alto y comparten grupo con Cambados, Meis, Vilagarcía y Portas. Todos ellos, junto a la localidad meca, tendrán el ocio nocturno cerrado y la obligatoriedad de mostrar el certificado covid para acceder al interior de la hostelería. En el nivel medio de restricciones se quedan A Illa, Cuntis, Vilanova y Catoira. La comarca de O Barbanza mejora de forma considerable y baja al nivel básico con las restricciones más leves.



Lo cierto es que la decisión del Comité no sentó nada bien en O Grove. Su alcalde, José Antonio Cacabelos, se mostraba enfadado y muy en desacuerdo con las medidas adoptadas. El regidor socialista considera que los criterios manejados por la Xunta fueron “subjetivos”. La razón que da Cacabelos es con los números de la incidencia acumulada en la mano. “Si se usa el baremo de 500 casos a 14 días y, aparte de O Grove, Sanxenxo y Viveiro superan esta cifra. ¿Por qué nos quedamos solo nosotros en el nivel máximo?”, replica. Y es que aunque señala que no quiere “generar ninguna enemistad con Sanxenxo” señala que parece la “niña bonita” a la hora de tomar decisiones en cuanto a restricciones.







Meaño y Sanxenxo bajan al nivel alto, que comparten con Cambados, Meis, Portas y también Vilagarcía







Tras conocerse la decisión de los técnicos el alcalde grovense se puso en contacto con el conselleiro para intentar entender el porqué. “Me reconoció que O Grove está evolucionando muy bien, pero que algún técnico comentó que era bueno seguir manteniéndolo en máximo. Lo siento mucho, pero no puedo compartirlo”, insiste. Cree que el hecho de que O Grove sea el único concello de Galicia con las máximas restricciones les perjudica a nivel imagen y que es un estigma “que no nos merecemos”. Asegura que algunos hoteles de la localidad que tenían reservas ya han recibido llamadas de clientes alertados por la situación epidemiológica. “Parece que hay un brote de covid, que hay una cantidad de contagiados que no se están gestionando cuando no es verdad”, lamenta Cacabelos.



Cabe destacar que O Grove es, al igual que Sanxenxo, uno de los municipios turísticos con mayor empuje durante la temporada estival. De hecho la población de la localidad se triplica. “Me parece triste que se tomen decisiones de este calado de una forma arbitraria”, critica el primer edil. En todo caso no será al menos hasta este viernes cuando se revisarán de nuevo las medidas por concellos.





Vacunación





De forma paralela continúa la campaña de vacunación para la franja de edad de 20 a 20 años. En Pontevedra están convocadas 4.870 personas y en Fexdega un total de 1.270.