El agente fallecido en Catoira acudía a auxiliar en un accidente en Caldas

Se llamaba Jesús Castro, tenía 51 años y era natural de Ourense y agente de la Guardia Civil de Tráfico en Pontevedra. Pasadas las nueve de la mañana de ayer se dirigía a auxiliar a los heridos de un accidente ocurrido tan solo minutos antes en la autopista AP-9, a su paso por Caldas. Por motivos que se desconocen y que se están investigando el agente, que viajaba en su motocicleta de servicio, se salió del vial que une la parroquia caldense de Carracedo con Catoira, a la altura de Dimo en el punto kilométrico número 4, y recibió un fuerte impacto que le costó la vida. Hasta el lugar del siniestro se desplazaron de inmediato efectivos de los servicios de Emerxencias y también de Urxencias Sanitarias que envió a un helicóptero medicalizado al punto del accidente, pero nada pudo hacerse por la vida del agente. También acudieron hasta el lugar efectivos de Protección Civil de Catoira y del GES de Padrón, así como una patrulla de la Guardia Civil.





El guardia civil tenía 51 años de edad, era natural de Ourense y trabajaba en el área de Tráfico en Pontevedra





El accidente provocó importantes restricciones en el tráfico rodado en una carretera muy transitada. De hecho no es la primera vez que se produce un accidente mortal en este vial, que se caracteriza por tener muchas curvas y muy pronunciadas tanto en la zona que corresponden al término municipal de Catoira como al de Caldas. De ahí que sea un punto negro para los siniestros.



El trágico suceso generó una oleada de condolencias tanto a nivel de las fuerzas de seguridad el Estado como de cargos institucionales. El delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, escribió un tuit en su cuenta que rezaba “O noso pésame á familia do motorista falecido nun accidente de tráfico cando acudía a un sinistro. Tamén todo o noso ánimo ao corpo e compañeiros dende a Delegación do Goberno”. La subdelegada, Maica Larriba, también se expresaba por este mismo medio apuntando su “pesar y mis condolencias a la familia del guardia civil que ha fallecido en Catoira en un accidente de tráfico”. En sus redes sociales la Guardia Civil expresaba su “adiós dolorido” al agente que falleció “en acto de servicio cuando se dirigía a prestar auxilio en un accidente”. La Policía Nacional enviaba también “nuestras sinceras condolencias por el fallecimiento esta mañana en acto de servicio del guardia civil Jesús Castro. Un fuerte abrazo a su familia, amigos y compañeros”.