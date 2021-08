El turismo desborda O Salnés: “Esperemos que agosto sexa o revulsivo que tanto necesitamos”

La comarca está abarrotada de turistas y existe la percepción generalizada de que la afluencia es similar a un agosto de la era precovid, a veces incluso más que en 2019, que fue de récord. Lo reconocen voces del propio sector como el presidente del Clúster Turismo de Galicia, Cesáreo Pardal, tras departir con establecimientos socios de O Salnés. De hecho, aunque con cautela, sus previsiones para este mes son muy optimistas teniendo en cuenta que la crisis sanitaria sigue vigente: esperan alcanzar una ocupación de entre el 65 y el 85 %. “Esperemos que agosto sexa o revulsivo que tanto precisamos tras un ano e medio moi complicado”.



Es más, de cara al fin de semana, tradicionalmente lleno de festejos populares, hasta se esperan casos puntuales de alcanzar el 90 % o el completo. Según Pardal, a pesar de las duras restricciones existentes en la comarca, la hostelería también está capeando el temporal y trabajando “francamente ben”. Todo ello ayudado por el Xacobeo y el buen tiempo, aunque cree que muchos visitantes empiezan a entender que “Galicia é un paraíso e temos microclimas e que para ter esta paisaxe é preciso que chova. Aínda que hai xente que ata o agradece”, añadió. Sobre todo visitantes procedentes del sur español. Con todo, espera que la continuidad del Ano Santo en 2022 y el avance de la vacuna haga que el próximo ejercicio “sexa o mellor da historia en canto a peregrinos e pernoctacións”.









Descuentos con el Carné Xove





Pardal considera fundamental la ayuda de “todos”, sociedad y administraciones, para empujar a un sector fundamental para la economía gallega y que está entre los más castigados por las restricciones sanitarias. De hecho, el Clúster agradece iniciativas como el convenio firmado con la Consellería de Política Social hace unos meses para ofrecer descuentos de entre el 10 y el 15 % a los poseedores del Carné Xove. Actualmente ya lo tienen unos 400.000 jóvenes de entre 12 y 30 años y pueden usarlo en medio centenar de establecimientos hosteleros y de ocio de toda Galicia asociados a la entidad. La cifra puede aumentar, pues las empresas están a tiempo de adherirse.









21 adheridos en la provincia





En la provincia de Pontevedra son 21 y entre ellas está el Campo de Paintball Parque Adrenalicia, ubicado en O Grove, y cuyo escenario sirvió ayer para presentar esta iniciativa en O Salnés. Uno de sus propietarios, José Antonio Otero, señaló que “agradecen esta colaboración” y, aunque todavía no han tenido este perfil de cliente, “a xente pregunta”. Y a esto, el delegado de Pontevedra, Luis López, que acudió en representación de la Xunta, añadió y destacó que el carné es gratuito y ofrece otras muchas ventajas en España y en los 40 países europeos adheridos a esta identificación. Asimismo remarcó la disposición de la Xunta en poner en marcha medidas “importantes” como esta para ayudar al sector. “A mocidade e o turismo foron dos colectivos máis prexudicados polas necesarias restricións fronte á pandemia e queremos impulsar a reactivación deste importante sector económico e que a xuventude poida ir recuperando a súa vida, polo que queremos incentivar e apoiar as súas compras, as súas viaxes e as súas experiencias”, declaró.