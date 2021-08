O Grove desciende al nivel alto y se salva “in extremis” del cierre interior en bares

Después de 24 horas de auténtico descontrol en cuanto a normas, resoluciones y lagunas jurídicas, el conselleiro de Sanidade, Julio Comesaña, comunicó ayer a primera hora de la tarde al alcalde de O Grove, José Antonio Cacabelos, que el municipio bajará al nivel alto de restricciones a partir de mañana. La decisión llegó después de una mañana de auténtico caos en la que muchos hosteleros de la localidad meca no tenían claro si era legal abrir en interior o si directamente tenían que cerrar sus puertas en la semana más potente del año a nivel turístico.



La decisión del TSXG de no autorizar la utilización del certificado covid para el acceso a los bares desbarató por completo los planes del Sergas a finales de semana. Como medida de urgencia, la Consellería decidió en la noche del viernes activar un “plan alternativo” que contemplaba el cierre total de la hostelería en interior en el nivel máximo y un aforo del 30 % dentro de los bares en el caso de los concellos ubicados en el alto. Estos nuevos aforos se aplicarían a partir del martes y, como ya venía advirtiendo Cacabelos en días pasados, el principal perjudicado era O Grove al ser el único concello de Galicia en el nivel máximo. “Hay que decirlo alto y claro: esta es la ruina económica para nuestro concello”, manifestaba Cacabelos visiblemente cabreado. “Con una ocupación casi del 100 % y con O Grove repleto mantenernos en nivel máximo y con la hostelería cerrada en interior va a implicar que haya negocios que tengan que cerrar sus puertas. Todo en la semana más importante del año en cuanto a turismo”, ratificó. Estas palabras fueron expresadas cuando todavía el TSXG no había dado un nuevo mazado a la Xunta. Ya al mediodía –y con una rapidez que no se esperaba– el alto tribunal insistía en lo mismo: No puede pedirse ningún tipo de certificación para acceder al interior de los bares y restaurantes.





El TSXG rechaza el recurso de la Xunta y no avala que se pidan certificados para acceder al interior de bares





Decisión que no pilló por sorpresa a muchos de los que eran sabedores de que en otras comunidades como Canarias o Cantabria tampoco fue adelante la intención de algunos gobiernos autonómicos como el gallego.



Casi al mismo tiempo el conselleiro comunicaba a Cacabelos el cambio de nivel para el municipio haciendo respirar de alivio principalmente a la hostelería. “Han visto los datos de evolución y creen que es posible bajarnos al nivel alto, como ya veníamos insistiendo todos estos días”, ratificaba el regidor grovense.



A tantos cambios en pocas horas se sumó ayer el hecho de que en la aplicación oficial del Sergas en la que se informa de los niveles y restricciones por concellos había datos erróneos que daban a pensar que la hostelería grovense tendría que estar cerrada en el interior durante todo el fin de semana. Ante esto Cacabelos fue tajante: “Lo oficial es lo que sale en el DOG”. Ese DOG que mañana mismo, y según el conselleiro, pondrá a O Grove en nivel alto.