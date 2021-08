Veloso se despide de la Volta con una gran crono

Esta 82ª Volta a Portugal tocó ayer a su fin con la última etapa, una contrarreloj de 20 kilómetros, y Gustavo César Veloso se despide de ella firmando un buen papel. El de Bamio fue 14º, con un tiempo de 00:26:40, a 00:01:16 del vencedor, Reis Rafael. Finalmente, el campeón de la Volta ha sido Amaro Antunes (Porto).



Se ha tratado de una Volta especial, no solo por ser la última que disputaba Veloso, sino por ser la primera de la “nueva normalidad” tras la edición especial que se celebró el pasado año, motivada por las circunstancias de la pandemia. Esta, el año pasado, también se la llevó Antunes.



Veloso, en aquel momento, decidió continuar un año más porque no quería despedirse de la Grandísima en aquellas circunstancias. En esta edición de 2021 todo comenzó con buenas expectativas para el vilagarciano, que empezó con fuerza y situándose en buen lugar. Sin embargo, una caída frenó esta buena tendencia y supuso que, etapa tras etapa, el ciclista hiciera un esfuerzo a mayores por intentar volver a pedalear con fuerza, si bien como él mismo explicaba, con el paso de los días “salen golpes que no sabías que tenías” y casi no era capaz de hacer fuerza con una de sus piernas.



A pesar de todo, la propia organización de la Volta le rindió este pasado sábado un emotivo homenaje mostrándole pizarras con mensajes en los que le transmitían su cariño y admiración por su carrera deportiva, su carisma, su buen compañerismo y, en definitiva, su altura como gran deportista.



Veloso se despide así por todo lo alto de una Volta a Portugal que nunca va a poder olvidarle.