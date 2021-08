Herido un armador en una pierna al caer en una zanja sin vallar en Ribeira

Un armador ribeirense resultó herido de consideración en una pierna al caerse en una zanja sin señalizar ni vallar junto una tapadera de alcantarilla en la zona del Malecón, en las inmediaciones de las obras de construcción de la nueva estación de autobuses. Este suceso ocurrió en torno a las once y media de la mañana del pasado jueves cuando el afectado, según indicó a este periódico, acababa de estacionar su moto para acudir a llevar unos papeles a la sede de la Asociación de Armadores de Palangre de Ribeira (Orpal). El afectado precisó que nada más dar tres pasos se le coló en ese agujero una de sus piernas hasta la ingle, y que no eras capaz de sacarla de allí.



El herido señaló que en su auxilio acudió un operario que se encontraba en las inmediaciones, pero le pidió que no lo moviera pues tenía mucho dolor y se temía que pudiera tener algo roto. Recordó que, a continuación, cogió su teléfono móvil y llamó a su mujer y también a Urxencias Sanitarias-061 Galicia, que movilizó al lugar una ambulancia, cuyo personal técnico se encargó de sacarlo con cuidado y de inmovilizarlo para evitar que se le pudiera causar un mayor daño al que ya sufría. Desde allí fue evacuado al Hospital do Barbanza, en donde le prestaron asistencia y le realizaron varias pruebas en las que, inicialmente, no se le detectó que tuviera fractura alguna.



Sin embargo, el armador afectado indicó que tiene la pierna muy hinchada y con varias rasgaduras a la altura de la rodilla y que, pese a que ya han pasado varios días desde el suceso, la situación no ha mejorado lo más mínimo. Ayer mismo, tras acudir al centro de salud de Santa Uxía a hacerse las curas, manifestó que si en un par de días la situación no mejora regresará al Hospital do Barbanza para que le vuelvan a hacer pruebas en las que se determine el alcance de sus lesiones, tal y como le recomendaron que hiciera después de acudir a recibir la primera asistencia.



Por el momento, el armador herido indicó que no se ha planteado presentar una denuncia contra el Ayuntamiento ribeirense o la Administración responsable de la situación en la que se encontraba el agujero en el que se le introdujo una pierna. Sin embargo, señaló que si su situación no mejora en un corto plazo de tiempo, y si la gravedad de las lesiones es mayor de lo inicialmente señalado, no le quedará más remedio que denunciar por los perjuicios que se le están causando. Añadió que tenía previsto salir a faenar a finales del presente mes y que este contratiempo dificulta enormemente sus planes. De igual modo, indicó que espera que a partir de ahora se adopten medidas para que este tipo de sucesos no se vuelvan a repetir.