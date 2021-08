“Sanxenxo na historia” ahonda en la riqueza del municipio y en la figura de Emilia Pardo Bazán

Las “Xornadas de Sanxenxo na Historia” regresan con su duodécima edición al calendario de actividades estivales para ahondar en la riqueza patrimonial y natural del municipio, así como en la figura de la escritora Emilia Pardo Bazán, coincidiendo este año con el centenario de su muerte.



El alcalde, Telmo Martín, junto al presidente de la Asociación de Estudos Locai de Sanxenxo (Aelos), Marcelino Agís, y la secretaria del colectivo, Ángeles Marcos, presentaron ayer la cita que tendrá lugar el 26, 27 y 28 de agosto en el Real Club Náutico de Sanxenxo acompañados de la concejala de Cultura, Paz Lago, y miembros de Aelos.



Las tres jornadas tendrán lugar en el Pazo de Emilia Pardo Bazán y su hora de inicio serán las 20 horas. En la jornada inaugural se abordará en una mesa redonda “O Sanxenxo Prehistórico: O Chan da Gorita” moderada por Angeles Marcos y con los ponentes Carlos Pascual Vázquez con “Historia descuberta e catalogación das mámoas” y Antonio de la Peña Santos con “Dolmens e enterramentos prehistóricos no Chan da Gorita”. Tras la exposición se realizará un coloquio.



En la segunda jornada, el día 27, la mesa redonda bajo el título “Faise camiño ao andar: Roteiros de Sanxenxo”, moderada por Carmen Outón, contará con Diana Fernández Soutullo de la asociación Andarela que expondrá “Roteiros Naturais de Sanxenxo” y Rafael Fontoira Surís con “Roteiro polas capelas sanxenxinas”. Posteriormente, se abrirá un coloquio.



Para concluir, el día 28 será la mesa, “Sanxenxo no século XIX: Homenaxe a Emilia Pardo Bazán”, que estará moderada por Marcelino Agís, y contará con Celestino Viéitez que abordará “Sanxenxo e Pontevedra durante a Guerra da Independencia” e Isidoro Sabell con “Persoeiros da Política Nacional en Sanxenxo”.









Implicación con la lengua





El broche de oro será la entrega del galardón “Sanxenxo na Historia” que recaerá en el secretario xeral de Política Lingüística. El jurado, quiere premiar su dedicación e implicación con la cultura y lengua gallega, así como su apoyo en las actividades desarrolladas en los distintos ámbitos culturales del municipio.









La joya de la corona





El alcalde destacó la importancia de unas jornadas que “cada ano teñen máis repercusión e que son claves no coñecemento da nosa identidade como pobo e da nosa cultura”. Así, recordó los importantes avances recientemente descubiertos con un georradar en el yacimiento de A Lanzada “onde se atopa a orixe do municipio e que nos indican que hai enterrado dez veces máis do xa descubierto. Temos aí unha verdadeira xoia arqueolóxica”.



Además, destacó la remodelación del Pazo de Quintáns que el gobierno local quiere impulsar llevando diferentes actividades como algún acto de esta cita el próximo año.









Reedición del primer libro





Finalmente, el presidente de Aelos, Marcelino Agís, presentó el volumen sexto de las jornadas celebradas en 2018, 2019 y 2020 como forma de “divulgación” de la cultura local con 17 investigadores y escritores. También anunció la próxima reedición de la primera edición del primer libro de las jornadas de 2011 cuyo prólogo estará escrito por el alcalde, Telmo Martín, y contará con una nueva introducción de Aelos.